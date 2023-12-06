Andy Boim Alami Cedera saat Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

JAKARTA - Aktor Andy Boim mengaku mengalami cedera saat menjalani syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Hal itu terjadi ketika ia itu harus melakoni adegan ekstrem.

Pria yang berperan sebagai Bang Dul ini mengaku senang bisa syuting bersama anak-anak di film tersebut. Namun dia mengaku cukup takjub dengan para pemain ini yang saat adegan ekstrem dilakukan tanpa stuntman.

BACA JUGA: Gisella Tambunan Ungkap Cara Ampuh Naikkan Mood saat Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

“Karakter Bang Dul ini sangat berdampingan sama mereka, jadi kalau dari pribadi saya sih cukup tertantang, mereka berani masa saya nggak berani,” ujarnya dalam acara konferensi pers perilisan trailer dan poster film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Namun saat ada adegan ekstrem, dia sempat terjatuh di posisi yang salah hingga akhirnya mengalami cedera di bagian belakang.

Andy Boim alami cedera saat syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu (Foto: Syifa Fauziah/MPI)

“Jadi ditarik pake sling yang jaraknya lumayan jauh. Harusnya jatuhnya sesuai, memang posisinya badan saya bobotnya diminta naik, dulu aku kurus, mas Jose bilang Bang Dul karakternya gemuk jadi harus naikin. Untuk bobot agak lebih rentan cederanya lebih besar,” jelasnya.

Andy Boim mengaku dari pihak MNC Pictures sendiri sudah menyiapkan stuntman. Namun dia berniat untuk melakukan adegan sendiri.

BACA JUGA: Muhammad Adhiyat Ungkap Kendala Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Hutan Banyuwangi

“Pas pemain dibawa ke set, jujur ya ini produksinya profesional, etika keselamatannya sangat dijaga. Ketika saya masuk set saya langsung, bang Boim mau adegan sendiri apa gimana, kalau mau sendiri latihan dulu, akhirnya latihan sendiri, pas di set ditarik terus jatuh,” bebernya.