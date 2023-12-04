Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Andy Boim Membintangi Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:30 WIB
Cerita Andy Boim Membintangi Film <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i>
Cerita Andy Boim bintangi film Petualangan Anak Penangkap Hantu. (Foto: Nurul Amanah/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA - Andy Boim merupakan salah satu pemeran dalam film terbaru MNC Pictures, Petualangan Anak Penangkap Hantu. Film itu dijadwalkan tayang di bioskop, pada 18 Januari 2024. 

Andy mengaku, sangat antusias menjalani roadshow dalam mempromosikan film tersebut. Dia menilai, film itu sebagai momen bagi anak-anak Indonesia untuk berpesta.

Meski film tersebut menggunakan kata ‘hantu’ pada judulnya, namun Andy Boum memastikan bahwa Petualangan Anak Penangkap Hantu tidak akan menebar ketakutan dan kengerian bagi penonton cilik. 

Sebaliknya, film tersebut justru dikemas dengan sangat menarik, di mana anak-anak diajak memecahkan misteri bersama-sama. “Jadi fokusnya bukan di genre horor ya, tapi lebih ke petualangan,” katanya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 2 Desember 2023. 

Beradu akting dengan aktor cilik seperti Muzakki Ramadhan dan Giselle Tambunan, diakui Andy Boim, memberikan pengalaman baru. Dia mendekati para aktor cilik tersebut dengan pengalamannya sebagai seorang ayah.

Cerita Andy Boim membintangi film Petualangan Anak Penangkap Hantu. (Foto: Nurul Amanah/MNC Portal Indonesia)

“Kebetulan saya juga seorang ayah. Jadi merespons mereka dengan lebih mengajak ngobrol. Apalagi mereka ini anak-anak yang asyik dan seru,” tuturnya menambahkan. 

Film Petualangan Anak Penangkap Hantu diadaptasi dari novel populer karya Asma Nadia. Proyek layar lebar yang tidak menonjolkan genre horor dan misteri, proyek ini cocok ditonton segala usia, terutama anak-anak.

