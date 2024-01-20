Mahfud MD Bahagia Bisa Makan Masakan Bunda Iffet

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Mahfud MD menyebutkan dirinya memiliki pengalaman berbeda saat menerima sajian hidangan makan siang kali ini.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai mendatangi markas Slank di Potlot Studio, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/1/2024) siang.

Hidangan makan siang yang disantap Mahfud MD dan Ganjar Pranowo dibuat oleh manajer grup band legendaris Slank, Iffet Veceha Sidharta atau 'Mama Iffet'. Ia merupakan ibunda dari Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.

"Kami disuguhi masakan khas yang dimasak dan diramu sambalnya oleh mama Iffet sendiri," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan selain rasanya yang nikmat, hidangan yang disajikan mama Iffet memiliki makna tersendiri dan mendalam.

"Dan itu memberikan rasa kesungguhan dan mendalamnya dukungan ini untuk selalu bersama-sama berjuang bagi Indonesia. Terima kasih untuk Slank," pungkas Mahfud MD.

