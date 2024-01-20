Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahfud MD Bahagia Bisa Makan Masakan Bunda Iffet

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |16:22 WIB
Mahfud MD Bahagia Bisa Makan Masakan Bunda Iffet
Mahfud MD santap makanan buatan Bunda Iffet (foto: Okezone)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Mahfud MD menyebutkan dirinya memiliki pengalaman berbeda saat menerima sajian hidangan makan siang kali ini.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai mendatangi markas Slank di Potlot Studio, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/1/2024) siang.

Hidangan makan siang yang disantap Mahfud MD dan Ganjar Pranowo dibuat oleh manajer grup band legendaris Slank, Iffet Veceha Sidharta atau 'Mama Iffet'. Ia merupakan ibunda dari Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.

Mahfud MD Bahagia Bisa Santap Makan Masakan Bunda Iffet

"Kami disuguhi masakan khas yang dimasak dan diramu sambalnya oleh mama Iffet sendiri," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan selain rasanya yang nikmat, hidangan yang disajikan mama Iffet memiliki makna tersendiri dan mendalam.

"Dan itu memberikan rasa kesungguhan dan mendalamnya dukungan ini untuk selalu bersama-sama berjuang bagi Indonesia. Terima kasih untuk Slank," pungkas Mahfud MD.

 BACA JUGA:

