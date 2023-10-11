Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Angkat Reza Artamevia Ikut Tren Mbak Taylor Perlakuan Sang Diva Bikin Haru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |02:30 WIB
Anak Angkat Reza Artamevia Ikut Tren <i>Mbak Taylor</i> Perlakuan Sang Diva Bikin Haru
Anak angkat Reza Artamevia ikut tren Mbak Taylor (Foto: Instagram/babymamesaa)
A
A
A

JAKARTA - Reza Artamevia memiliki dua anak kandung dan dua anak angkat yang sama-sama berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut bahkan baru-baru ini disampaikannya, ketika hadir dalam podcast milik Atta Halilintar.

"Saya punya anak lagi dua, kakaknya mereka (Zahwa dan Aaliyah) jadi (totalnya) empat," ujar Reza dalam podcastnya bersama Atta Halilintar.

Usai kemunculan podcast tersebut, salah satu anak angkat Reza yakni Baby Mamesah mengunggah tren video 'Mbak Taylor' lengkap dengan lagu All Too Well dan menceritakan tentang curahan hatinya ketika masih kecil. Dalam videonya, saudara angkat Aaliyah dan Zahwa Massaid ini mengatakan bahwa saat kecil ia sempat tak memiliki teman lantaran tidak memiliki ibu.

Namun, Reza Artamevia tiba-tiba saja hadir dalam hidupnya dan mengangkatnya sebagai anak. Bahkan ia pun mengaku mendapat perlakuan sama seperti saudaranya yang lain, yakni Zahwa, Aaliyah dan Jeeperson Isya.

"Mbak Taylor waktu kecil pernah ada yang bilang ke aku 'kata mamaku aku nggak boleh temenan sama kamu karena kamu nggak punya mama'," tulis Baby dalam unggahan videonya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120604/reza_artamevia-AmIc_large.jpg
Reza Artamevia Bahagia Sambut Cucu Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/205/3119307/denny_chasmala-p54r_large.jpg
Denny Chasmala Cuma Terima Royalti Rp200 Ribu, Reza Artamevia Terapkan Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096510/reza_artamevia-DY36_large.jpg
Reza Artamevia Adukan Kasus Berlian ke Komisi III DPR RI: Kami Orang Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086436/reza_artamevia-RAgs_large.jpg
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086410/reza_artamevia-l9hj_large.jpg
Ternyata, Reza Artamevia sudah Laporkan IM ke Bareskrim Polri sejak 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086332/reza_artamevia-Ojla_large.jpg
Reza Artamevia Dipolisikan Imbas Dugaan Penipuan Senilai Rp18,5 Miliar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement