Anak Angkat Reza Artamevia Ikut Tren Mbak Taylor Perlakuan Sang Diva Bikin Haru

JAKARTA - Reza Artamevia memiliki dua anak kandung dan dua anak angkat yang sama-sama berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut bahkan baru-baru ini disampaikannya, ketika hadir dalam podcast milik Atta Halilintar.

"Saya punya anak lagi dua, kakaknya mereka (Zahwa dan Aaliyah) jadi (totalnya) empat," ujar Reza dalam podcastnya bersama Atta Halilintar.

Usai kemunculan podcast tersebut, salah satu anak angkat Reza yakni Baby Mamesah mengunggah tren video 'Mbak Taylor' lengkap dengan lagu All Too Well dan menceritakan tentang curahan hatinya ketika masih kecil. Dalam videonya, saudara angkat Aaliyah dan Zahwa Massaid ini mengatakan bahwa saat kecil ia sempat tak memiliki teman lantaran tidak memiliki ibu.

Namun, Reza Artamevia tiba-tiba saja hadir dalam hidupnya dan mengangkatnya sebagai anak. Bahkan ia pun mengaku mendapat perlakuan sama seperti saudaranya yang lain, yakni Zahwa, Aaliyah dan Jeeperson Isya.

"Mbak Taylor waktu kecil pernah ada yang bilang ke aku 'kata mamaku aku nggak boleh temenan sama kamu karena kamu nggak punya mama'," tulis Baby dalam unggahan videonya.