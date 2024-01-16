Inara Rusli dan Virgoun Bahas Perdamaian, Eva Manurung Peringatkan Hal ini

JAKARTA - Inara Rusli baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Virgoun.

Sampai saat ini, Inara Rusli dan Virgoun belum resmi bercerai meski Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah memutuskan pernikahan mereka. Pasalnya, Virgoun keberatan dengan hasil putusan dan mengajukan banding.

Di tengah proses pengadilan tersebut, Inara Rusli dan Virgoun tampaknya akan menampilkan upaya damai.

Terkait pertemuan tersebut, mertua Inara Rusli, Eva Manurung turut memberikan tanggapan.

Eva Manurung, tidak mempersalahkan Virgoun dan Inara Rusli itu berpisah atau kembali bersama Inara.

"Gini, ini kan urusan mereka berdua. Mereka mau bubar terserah, mau terus terserah," ungkap Eva Manurung di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut Eva Manurung berandai-andai jika memang Inara Rusli dan Virgoun rujuk, satu pinta Eva, mereka harus saling introspeksi dirinya masing-masing.

"Kalau mau cerai dengan segala konsekuensinya, kalau mau terus, ayok sama-sama berubah dengan segala konsekuensinya, begitu," tegas Eva Manurung.