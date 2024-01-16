Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli dan Virgoun Bahas Perdamaian, Eva Manurung Peringatkan Hal ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:01 WIB
Inara Rusli dan Virgoun Bahas Perdamaian, Eva Manurung Peringatkan Hal ini
Eva Munurung soal perdamaian Inara Rusli dan Virgoun (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Virgoun.

Sampai saat ini, Inara Rusli dan Virgoun belum resmi bercerai meski Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah memutuskan pernikahan mereka. Pasalnya, Virgoun keberatan dengan hasil putusan dan mengajukan banding.

Di tengah proses pengadilan tersebut, Inara Rusli dan Virgoun tampaknya akan menampilkan upaya damai.

Inara Rusli dan Virgoun Bahas Perdamaian, Eva Manurung Peringatkan Hal ini

Terkait pertemuan tersebut, mertua Inara Rusli, Eva Manurung turut memberikan tanggapan.

Eva Manurung, tidak mempersalahkan Virgoun dan Inara Rusli itu berpisah atau kembali bersama Inara.

"Gini, ini kan urusan mereka berdua. Mereka mau bubar terserah, mau terus terserah," ungkap Eva Manurung di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut Eva Manurung berandai-andai jika memang Inara Rusli dan Virgoun rujuk, satu pinta Eva, mereka harus saling introspeksi dirinya masing-masing.

"Kalau mau cerai dengan segala konsekuensinya, kalau mau terus, ayok sama-sama berubah dengan segala konsekuensinya, begitu," tegas Eva Manurung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement