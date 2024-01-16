Inara Rusli Diwanti-Wanti Ibunda untuk Tidak Rujuk dengan Virgoun

JAKARTA - Inara Rusli baru-baru ini membagikan sebuah foto saat dirinya bertemu dengan mantan suaminya, Virgoun. Dalam pertemuan tersebut, Inara dan Virgoun sama-sama didampingi oleh pihak keluarga, guna membahas soal perdamaian pascacerai.

Di tengah momen tersebut, timbul cukup banyak spekulasi yang mengatakan bahwa keduanya akan rujuk. Bahkan sejumlah rekan-rekan mereka pun berharap jika mereka bisa kembali bersatu dalam pernikahan.

Akan tetapi, hal tersebut tampaknya tidak disetujui oleh ibunda Inara, Mercy Lubis.

”Enggak (tak setuju jika Inara dan Virgoun rujuk)," kata Mercy dikutip dari tayangan Best Kiss.

Bukan tanpa sebab, pasalnya sejak Inara dan Virgoun memutuskan untuk pisah, maka menurutnya masa jodoh mereka telah berakhir. Namun, ia tak melarang jika Inara dan Virgoun masih ingin berteman dan berhubungan baik pascacerai.

Inara Rusli diwanti-wanti ibunda untuk tidak rujuk dengan Virgoun (Foto: Instagram/mommystarla)

"Virgoun udah utamakan nggak rujuk. Saya cuma nasihatin ‘kalian jodohnya sudah usai, persaudaraan tetap harus dijaga’. Jodoh selesai kan bukan berarti musuhan ya,” paparnya.

Mercy pun mengatakan bahwa Inara dan mantan menantunya memilih untuk mendengarkan nasihatnya.

”Ya aku bersyukur masih mau dengerin nasihat kita orangtua. Virgoun juga saya bilang ‘nggak usah ribut-ribut, nggak usah buang-buang uang’ saya bilang ‘anggap Inara itu adik perempuan kamu, Ina anggap Virgoun itu abang kamu’ udah itu,” jelasnya.