Bertemu Virgoun Setelah Cerai untuk Bahas Perdamaian, Inara Rusli Mohon Doa

JAKARTA - Inara Rusli membagikan kabar cukup mengejutkan, pada Minggu, 14 Januari 2024. Tepat kemarin, ibu tiga anak ini terlihat bertemu dengan mantan suaminya, Virgoun.

Melalui akun Instagram pribadinya, Inara Rusli didampingi sang kakak, Drian Rusli. Sementara Virgoun didampingi lelaki yang Inara sebut sebagai Tulang Anto.

Mereka duduk bersama membahas soal perdamaian. Namun entah perdamaian apa yang dimaksud, apakah perceraian atau masalah royalti.

Inara Rusli tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja ia berharap ada solusi yang baik dari pertemuan tersebut.

Inara Rusli bertemu Virgoun setelah cerai untuk berdamai (Foto: Instagram/mommystarla)





"Semoga dengan adanya pertemuan ini, menjadi niat baik yang direalisasikan dengan perdamaian kedua belah pihak dengan win-win solution antara aku dan Virgoun," tulis Inara Rusli, Minggu, 14 Januari 2024.

Adapun tujuan perempuan berusia 30 tahun menggelar pertemuan tersebut lantaran tidak ingin ada pihak-pihak, yang menurutnya malah memperkeruh masalah.

"Kegiatan ini tanpa ada campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan, yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti duduk perkara dari kaca mata yang adil, yang tidak berat sebelah," terang Inara Rusli.

Tentunya, tidak diketahui pasti pihak mana yang dimaksud oleh Inara Rusli. Mantan personel girlband Bexxa itu meminta doa terbaik semoga usaha yang dilakukannya ini menjadi solusi terbaik.

"Mohon doanya dari kalian semua," imbuh Inara Rusli.