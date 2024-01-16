Sinopsis Film Cell, Sinyal Misterius Merusak Dunia

JAKARTA - Sinopsis film Cell akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cell adalah film horor fiksi ilmiah Amerika tahun 2016 berdasarkan novel tahun 2006 dengan judul yang sama karya Stephen King.

Film ini disutradarai oleh Tod Williams, diproduksi oleh John Cusack, dengan naskah tulisan King dan Adam Alleca. Film ini dibintangi oleh John Cusack, Samuel L. Jackson, dan Isabelle Fuhrman.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 11% berdasarkan 57 ulasan dan skor rata-rata 3,8/10.

Sinopsis Film Cell

Clay Riddell adalah seorang seniman yang kecewa, yang setahun sebelumnya meninggalkan istrinya Sharon dan putranya Johnny untuk mewujudkan mimpinya menerbitkan novel grafis. Di Bandara Internasional Boston, Clay mencoba naik pesawat, berharap untuk berdamai dengan keluarganya. Baterai ponselnya mati, jadi ia menelepon Sharon menggunakan telepon umum.

Sinyal elektronik (kemudian disebut "pulsar") disiarkan melalui jaringan seluler di seluruh dunia, mengubah pengguna ponsel menjadi pembunuh kejam. Melarikan diri dari kekacauan di terminal, Clay bertemu beberapa orang yang selamat di kereta bawah tanah. Konduktor kereta, Tom McCourt, menyarankan untuk meninggalkan kereta dan berkeliling melalui terowongan. Clay setuju dan, bersama dengan seorang pria ketiga, berusaha keluar dari bandara.

Di dekat keluar terowongan, teman mereka dibantai oleh seorang pria terinfeksi, yang kemudian disebut "phoner". Clay membawa Tom ke apartemennya. Malam itu, mereka bergabung dengan Alice Maxwell, seorang tetangga remaja yang membunuh ibunya untuk membela diri. Ketiganya memutuskan untuk melarikan diri dari Boston.

Menuju ke utara melalui New England untuk menemukan Sharon dan Johnny, ketiganya mendapatkan senjata dari sebuah rumah dan dikejar oleh phoner ke sungai terdekat. Mereka bersembunyi dari yang terinfeksi, yang mulai mengeluarkan sinyal dari mulut mereka sebelum pergi sebagai kelompok.

Setelah matahari terbenam, ketiganya tiba di sebuah sekolah swasta dan bertemu dua orang yang selamat: kepala sekolah Charles Ardai dan murid Jordan. Charles menduga bahwa phoner telah mengembangkan pikiran koloni dan telepati. Dia menunjukkan ribuan phoner yang tergeletak tidak aktif di lapangan atletik sekolah. Charles memiliki rencana untuk menggunakan pompa bensin dan truk semprot untuk membakar phoner, dan yang lainnya setuju untuk membantu. Clay dan Tom menyetir melewati phoner, menyemprot mereka dengan bensin, yang Charles nyalakan. Api menjalar, menyebabkan ledakan yang membunuh Charles.