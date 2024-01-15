Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Crank 2: High Voltage

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:01 WIB
Sinopsis Film Crank 2: High Voltage
Sinopsis Film Crank 2: High Voltage (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Crank 2: High Voltage akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Crank 2: High Voltage adalah film aksi Amerika tahun 2009 yang ditulis dan disutradarai oleh Mark Neveldine dan Brian Taylor.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr., Efren Ramirez, Bai Ling, David Carradine, dan Dwight Yoakam. Menurut ulasan Rotten Tomatoes film ini mendapatkan skor 65%, dengan nilai rata-rata 6,00/10, berdasarkan 71 ulasan.

Sinopsis Film Crank 2: High Voltage

Chev Chelios mendarat di tengah persimpangan setelah jatuh dari helikopter. Ia diambil oleh gangster dan dibawa pergi dari tempat kejadian. Tiga bulan kemudian, Chev bangun di rumah sakit darurat dan melihat dokter mengeluarkan jantungnya sementara Johnny Vang menyaksikannya.

Sinopsis Film Crank 2: High Voltage

Dokter memasang jantung buatan di dadanya. Chev bangun kemudian dan melarikan diri, melihat bahwa baterai eksternal terpasang padanya. Dengan menginterogasi seorang preman, ia mengetahui lokasi Johnny Vang: Cypress Social Club.

Chev menelepon Dokter Miles, yang mengatakan bahwa Chev telah dipasangi jantung buatan AbioCor. Miles memberi tahu Chev bahwa setelah baterai eksternal habis, baterai internal akan aktif dan ia memiliki 60 menit sebelum berhenti berfungsi. Chev menabrak mobilnya, menghancurkan baterai eksternal. Setelah mendapatkan petunjuk dari seorang pengemudi, Chev meminta pengemudi menggunakan kabel jumper padanya untuk mengisi baterai internal. Di klub, Chev kehilangan Vang tetapi mengambil seorang pelacur bernama Ria, yang mengirimnya ke klub strip tempat Vang bersembunyi.

Di klub, Chev menemukan Eve, yang sekarang bekerja sebagai penari telanjang. Sejumlah preman Meksiko, dipimpin oleh Chico, datang mencari Chev. Setelah baku tembak, Chev mengetahui bahwa seorang preman bernama "El Hurón" ("The Ferret") ingin membunuhnya, tetapi ia tidak tahu alasannya.

Telusuri berita celebrity lainnya
