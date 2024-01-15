Sinopsis Film Homefront, Pertarungan Tetangga Toxic

JAKARTA - Sinopsis film Homefront akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Homefront adalah film thriller aksi Amerika tahun 2013 yang disutradarai oleh Gary Fleder dan ditulis oleh Sylvester Stallone, yang juga memproduksi film ini bersama Kevin King Templeton dan John Thompson.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, dan Kate Bosworth. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 42% berdasarkan 118 ulasan, dengan rating rata-rata 4,97/10.

Sinopsis Film Homefront

Dua tahun setelah menyerbu laboratorium metamfetamin milik bos geng pengendara sepeda motor, Danny T, Phil Broker pensiun dari DEA dan pindah ke sebuah kota kecil di Louisiana bersama putrinya Maddy. Suatu hari, Maddy terlibat dalam pertarungan di halaman sekolah dengan seorang pengganggu bernama Teddy Klum, dan Broker dipanggil ke sekolahnya.

Saat mereka bersiap pulang, Cassie, ibu Teddy, memprovokasi pertarungan antara suaminya dan Broker, yang dimenangkan oleh Broker dengan mudah. Marah, Cassie kemudian meminta saudara laki-lakinya, Gator, seorang produsen narkoba, untuk mengintimidasi Broker. Teman Broker, Teedo, memperingatkannya bahwa penduduk setempat mungkin terlibat dalam pertarungan ala lama.

Sementara Broker dan Maddy berkuda, Gator masuk ke rumah mereka dan menemukan file personel DEA lama; ia menemukan bahwa Broker bertanggung jawab atas penangkapan Danny T, yang mengakibatkan kematian putra Danny T. Berharap memperluas pengaruhnya, Gator memberi tahu Danny T, yang mengirim anggota gengnya untuk membunuh Broker.

Sementara itu, Broker berusaha menyelesaikan situasi dengan keluarga Teddy, dan Maddy mengundang Teddy ke pesta ulang tahunnya. Saat ketegangan antara kedua keluarga perlahan mereda, dengan Teddy dan Maddy bahkan menjadi teman. Gator memperingatkan Cassie agar menjauhi Broker.

Kontak DEA Broker memperingatkannya bahwa Gator mungkin terlibat dengan Danny T. Broker kemudian pergi ke laboratorium metamfetamin Gator dan merusaknya, tetapi ia ditangkap dan disiksa oleh preman Gator. Broker berhasil melarikan diri dan mengalahkan para penculiknya, tetapi sebelum dia dan Maddy bisa meninggalkan kota, anggota geng tiba.