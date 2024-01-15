Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Homefront, Pertarungan Tetangga Toxic

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Homefront, Pertarungan Tetangga Toxic
Sinopsis Film Homefront (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Homefront akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Homefront adalah film thriller aksi Amerika tahun 2013 yang disutradarai oleh Gary Fleder dan ditulis oleh Sylvester Stallone, yang juga memproduksi film ini bersama Kevin King Templeton dan John Thompson.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, dan Kate Bosworth. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 42% berdasarkan 118 ulasan, dengan rating rata-rata 4,97/10.

Sinopsis Film Homefront

Dua tahun setelah menyerbu laboratorium metamfetamin milik bos geng pengendara sepeda motor, Danny T, Phil Broker pensiun dari DEA dan pindah ke sebuah kota kecil di Louisiana bersama putrinya Maddy. Suatu hari, Maddy terlibat dalam pertarungan di halaman sekolah dengan seorang pengganggu bernama Teddy Klum, dan Broker dipanggil ke sekolahnya.

Sinopsis Film Homefront

Saat mereka bersiap pulang, Cassie, ibu Teddy, memprovokasi pertarungan antara suaminya dan Broker, yang dimenangkan oleh Broker dengan mudah. Marah, Cassie kemudian meminta saudara laki-lakinya, Gator, seorang produsen narkoba, untuk mengintimidasi Broker. Teman Broker, Teedo, memperingatkannya bahwa penduduk setempat mungkin terlibat dalam pertarungan ala lama.

Sementara Broker dan Maddy berkuda, Gator masuk ke rumah mereka dan menemukan file personel DEA lama; ia menemukan bahwa Broker bertanggung jawab atas penangkapan Danny T, yang mengakibatkan kematian putra Danny T. Berharap memperluas pengaruhnya, Gator memberi tahu Danny T, yang mengirim anggota gengnya untuk membunuh Broker.

Sementara itu, Broker berusaha menyelesaikan situasi dengan keluarga Teddy, dan Maddy mengundang Teddy ke pesta ulang tahunnya. Saat ketegangan antara kedua keluarga perlahan mereda, dengan Teddy dan Maddy bahkan menjadi teman. Gator memperingatkan Cassie agar menjauhi Broker.

Kontak DEA Broker memperingatkannya bahwa Gator mungkin terlibat dengan Danny T. Broker kemudian pergi ke laboratorium metamfetamin Gator dan merusaknya, tetapi ia ditangkap dan disiksa oleh preman Gator. Broker berhasil melarikan diri dan mengalahkan para penculiknya, tetapi sebelum dia dan Maddy bisa meninggalkan kota, anggota geng tiba.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement