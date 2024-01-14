Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Giselle Tambunan Tegaskan Petualangan Anak Penangkap Hantu Bukan Film Horor

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |02:31 WIB
Giselle Tambunan Tegaskan <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i> Bukan Film Horor
Giselle Tambunan tegaskan Petualangan Anak Penangkap Hantu bukan film horor. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Giselle Tambunan mengungkapkan, Petualangan Anak Penangkap Hantu bukanlah film horor. Hal itu diungkapkannya karena banyak persepsi di masyarakat yang mengatakan proyek itu film horor. 

“Mungkin, kalau melihat judulnya biasanya orang akan berpikir bahwa ini film horor untuk anak. Tapi sebenarnya, Petualangan Anak Penangkap Hantu bukan film horor,” ujarnya ini di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 13 Januari 2024. 

Film tersebut, menurut Giselle, lebih fokus pada petualangan anak yang akan memberikan berbagai emosi bagi penonton. Dari rasa penasaran, sedih, berdebar-debar, hingga bahagia. 

“Intinya, ini adalah film petualangan anak di mana mereka mencari kebenaran dan memperjuangkan keadilan di sebuah desa. Ada teka-teki yang harus mereka pecahkan di dalamnya,” kata Giselle Tambunan menambahkan. 

Giselle Tambunan tegaskan Petualangan Anak Penangkap Hantu bukanlah film horor. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal Indonesia)

Film tersebut berkisah tentang tiga remaja yang ingin menginspirasi dan melawan ketakutan mereka dengan keinginan yang kuat. Film Petualangan Anak Penangkap Hantu akan mulai tayang di bioskop pada 18 Januari 2024.*

(SIS)

