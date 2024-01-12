Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Adinda Thomas Mau Bintangi Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |18:14 WIB
Alasan Adinda Thomas Mau Bintangi Film <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i>
Alasan Dinda Thomas bintangi film Petualangan Anak Penakluk Hantu. (Foto: Instagram/@adindathomas)
JAKARTA - Aktris Adinda Thomas comeback ke layar lebar lewat film terbaru MNC Pictures, Petualangan Anak Penangkap Hantu. Dia mengisahkan keseruan syuting film karya Jose Poernomo tersebut.

“Saat pertama kali ditawari, aku langsung tertarik karena ini film anak-anak. Alasannya, karena film anak sudah sangat jarang diproduksi,” tuturnya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/1/2024).

Adinda Thomas menghidupkan lakon Gita dalam film tersebut. Karakter itu digambarkan sebagai mahasiswa yang membutuhkan bantuan dari kelompok Anak Penangkap Hantu di salah satu desa di Pulau Jawa.

Untuk berlakon sebagai Gita, sang aktris harus belajar bahasa Jawa. “Karena si Gita ini kan orang Jawa. Jadi aku harus belajar bahasa Jawa biar dapat dialeknya,” kata sang aktris menambahkan.

Film Petualangan Anak Petulangan Hantu bercerita tentang tiga anak: Chacha, Zidan, dan Rafi yang bertugas memberantas para hantu. Film ini akan tayang di bioskop, pada 18 Januari mendatang.*

(SIS)

