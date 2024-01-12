Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

12 Kali Pacari Suami Orang, Nunung Dipecat dari Srimulat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:30 WIB
12 Kali Pacari Suami Orang, Nunung Dipecat dari Srimulat
Nunung 12 kali pacari suami orang dan dipecat dari Srimulat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nunung baru-baru ini membuat pengakuan mengejutkan. Saat berbincang dengan Praz Teguh, Nunung mengaku dipecat dari Srimulat sebanyak 12 kali.

"Aku dipecat 12 kali di Srimulat. Cuma nggak pernah karena pekerjaan, selalu aku dipecat karena pacaran, keliru orang," kata Nunung dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (12/1/2024).

12 Kali Pacari Suami Orang, Nunung Dipecat dari Srimulat

Saat itulah, Nunung mengaku pernah pacaran dengan suami orang sebanyak 12 kali.

"Aku 12 kali pacaran selalu suami orang," ungkap Nunung.

Lalu Nunung pun menjelaskan bahwa saat di Srimulat seorang perempuan tidak diperbolehkan lucu. Alih-alih lucu justru perempuan kala itu harus menonjolkan keseksiannya.

"Karena dulu kan nggak tahu, penonton mengagumi aku dulu, seksinya aku kayak apa, 17-18 tahun. Karena di Srimulat ini cewek tidak boleh lucu, karena dulu pemilik Srimulat marah kalau cewek jadi lucu tabu banget, dia marah besar. Cewek harus menjual keseksian untuk memancing pelawak laki-laki agar lucu," jelas Nunung.

