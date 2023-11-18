Nunung Ungkap Pengalaman Menjijikkan dalam Hidupnya

JAKARTA - Nunung Srimulat berbagi cerita soal pengalaman hidupnya. Ternyata, ada satu momen yang paling menjijikkan baginya.

"Kasus yang kemarin (Narkoba-red). Bagi aku, itu merupakan kebodohan dan pengalaman paling menjijikkan," ucap Nunung Srimulat dalam program Q&A, Sabtu (18/11/2023).

Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu mengatakan jika pengalaman tersebut akan selalu diingat sampai akhir hayatnya.

"Pada saat tersandung kasus itu, saya harus bertanggung jawab dan tidak berhenti di situ saja. Karena saya punya keluarga di kampung, khususnya almarhum ibu saya. Makanya pengalaman itu tidak bisa saya lupakan sampai saya mati," tuturnya.

"Anak saya sekolah, lalu mereka punya lingkungan dan semua pasti kena imbas akibat perbuatan saya," ujarnya.

Nunung mengaku, merasa bersalah ketika dirinya tidak bisa melakukan hal yang baik pada orangtuanya. Terlebih, kala itu sang ibu sedang sakit keras.