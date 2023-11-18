Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Ungkap Pengalaman Menjijikkan dalam Hidupnya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:35 WIB
Nunung Ungkap Pengalaman Menjijikkan dalam Hidupnya
Nunung Srimulat ungkap pengalaman menjijikan selama hidupnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nunung Srimulat berbagi cerita soal pengalaman hidupnya. Ternyata, ada satu momen yang paling menjijikkan baginya.

"Kasus yang kemarin (Narkoba-red). Bagi aku, itu merupakan kebodohan dan pengalaman paling menjijikkan," ucap Nunung Srimulat dalam program Q&A, Sabtu (18/11/2023).

Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu mengatakan jika pengalaman tersebut akan selalu diingat sampai akhir hayatnya.

"Pada saat tersandung kasus itu, saya harus bertanggung jawab dan tidak berhenti di situ saja. Karena saya punya keluarga di kampung, khususnya almarhum ibu saya. Makanya pengalaman itu tidak bisa saya lupakan sampai saya mati," tuturnya.

"Anak saya sekolah, lalu mereka punya lingkungan dan semua pasti kena imbas akibat perbuatan saya," ujarnya.

Nunung mengaku, merasa bersalah ketika dirinya tidak bisa melakukan hal yang baik pada orangtuanya. Terlebih, kala itu sang ibu sedang sakit keras.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
