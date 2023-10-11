Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Berjuang untuk Sembuh dari Kanker Payudara Demi Anak dan Cucu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |08:10 WIB
Nunung Berjuang untuk Sembuh dari Kanker Payudara Demi Anak dan Cucu
Nunung sembuh dari kanker demi anak dan cucu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sel kanker yang sempat bersarang di payudara Nunung kini telah berhasil diangkat. Melalui prosedur operasi dan kemoterapi, kini istri dari Iyan Sambiran itu bisa dikatakan telah sembuh dari kanker payudara.

Kondisi Nunung pasca-operasi dan kemoterapi pun semakin membaik. Bahkan ia mengaku memiliki alasan untuk tetap semangat demi kesembuhannya.

Saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta pusat, Selasa, 10 Oktober 2023, Nunung menyebut bahwa anak dan cucunya menjadi salah satu penyemangat hidupnya.

"Wah itu semangat saya mereka hidup saya.Kalau gak ada anak cucu saya, mungkin saya sudah putus asa," kata Nunung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023).

"Karena ada mereka, mereka kesayangan saya," sambungnya.

Oleh karena itu, Nunung berusaha keras untuk sembuh dari kanker payudara yang menyerangnya demi orang-orang yang disayangi.

Nunung dan Iyan Sambiran

Halaman:
1 2
