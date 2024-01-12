Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Berpisah Itu Mudah dari Rizky Febian ft Mikha Tambayong

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:12 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Berpisah Itu Mudah</i> dari Rizky Febian ft Mikha Tambayong
Lirik Lagu dan Chord Gitar Berpisah Itu Mudah. (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian menggandeng Mikha Tambayong merilis lagu Berpisah Itu Mudah, pada Juni 2018. Lagu tersebut menggambarkan perasaan seseorang yang sedang menghadapi proses perpisahan atau kepergian seseorang yang dicintai.

Liriknya menyiratkan rasa kehilangan, kesedihan, dan perjuangan untuk melepaskan hubungan tersebut. Berikut lirik lagu dan chord gitar Berpisah Itu Mudah selengkapnya.

Berpisah Itu Mudah- Rizky Febian ft Mikha Tambayong

Intro

G Bm C

Am Bm C D

G Bm Em7 Am C D

G        Bm          C

Makan di resto terenak

Bm              Bbm   Am     D

Membaca di sudut paling tenang

G       Bm              C

Menonton pertunjukan music

Am

Telusuri jalanan

  D     G Gsus4   G A

Dari malam hingga pagi

D      F#m          G

Kita pernah lama bersama

          F#m7   Fm7

Semua titik di kota ini

Em       A

Adalah kita

   D          F#m          G

Walau kau putuskan untuk pergi

          Em

Cerita kita

