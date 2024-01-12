JAKARTA - Rizky Febian menggandeng Mikha Tambayong merilis lagu Berpisah Itu Mudah, pada Juni 2018. Lagu tersebut menggambarkan perasaan seseorang yang sedang menghadapi proses perpisahan atau kepergian seseorang yang dicintai.
Liriknya menyiratkan rasa kehilangan, kesedihan, dan perjuangan untuk melepaskan hubungan tersebut. Berikut lirik lagu dan chord gitar Berpisah Itu Mudah selengkapnya.
Berpisah Itu Mudah- Rizky Febian ft Mikha Tambayong
Intro
G Bm C
Am Bm C D
G Bm Em7 Am C D
G Bm C
Makan di resto terenak
Bm Bbm Am D
Membaca di sudut paling tenang
G Bm C
Menonton pertunjukan music
Am
Telusuri jalanan
D G Gsus4 G A
Dari malam hingga pagi
D F#m G
Kita pernah lama bersama
F#m7 Fm7
Semua titik di kota ini
Em A
Adalah kita
D F#m G
Walau kau putuskan untuk pergi
Em
Cerita kita