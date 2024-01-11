Saipul Jamil Ikhlas Ditahan 4 Hari Meski Negatif Narkoba

JAKARTA - Saipul Jamil mengaku ikhlas meski sempat ditahan selama empat hari di Polsek Tambora, Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Padahal, berdasarkan hasil tes urine sejak hari pertama diamankan bersama managernya, mantan suami Dewi Perssik ini terbukti tidak mengkonsumsi narkoba.

Akan tetapi, pihak kepolisian agaknya kurang yakin dengan hasil tes urine Saipul Jamil. Sehingga, ia pun harus menjalani pemeriksaan rambut di Dokkes Polda Metro Jaya dan harus menunggu di dalam sel sampai hasil tersebut keluar dan ia dinyatakan negatif.

Setelah 4 hari ditahan, barulah Saipul Jamil dinyatakan bebas, lantaran dari hasil pemeriksaan, ia sama sekali tidak terbukti mengkonsumsi narkoba.

"Nginep empat hari (meski sudah negatif) dengan alasan salah satu tes rambut belum keluar hasilnya, begitu dapat hasilnya pulang," ujar Saipul Jamil dalam podcast Deddy Corbuzier dikutip pada Rabu, 10 Januari 2024.

Saipul Jamil ikhlas ditahan 4 hari meski negatif narkoba (Foto: MPI)

Pria yang kini mengubah namanya menjadi King Saipul Jamil itu pun hanya bisa ikhlas dan menerima hal tersebut dengan lapang dada. Ia pun mengaku tidak akan menuntut siapapun atas kejadian tersebut.

"Saya lagi belajar ikhlas, udah capeklah menuntut ini dan menuntut itu, makanya saya bawa guru spiritual nih 'yaudah kamu jadi orang ikhlas aja, biar nanti Allah yang balas katanya gitu' gitunya Gus," paparnya.

Senada dengan Bang Ipul, guru spiritualnya yakni Gus Rofi'i berpendapat bahwa timbulnya masalah sang pedangdut ini disebabkan lantaran ketidakjujuran ST yang merupakan asisten pribadi sang artis. Pasalnya sejak awal ST memang tidak terbuka soal masalah yang dihadapinya.

"Saya melihat ada ketidakjujuran dari Steven (asisten pribadi Saipul Jamil) ditangkap itu. Seandainya ketika itu Steven jujur, karena kejadian ini histeris dan menyebut sebelumnya mengatakan Steven ini pemakai," jelas Gus Rofi'i.