HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Bloodshot, Vin Diesel sang Manusia Cyborg

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:01 WIB
Sinopsis Film Bloodshot, Vin Diesel sang Manusia Cyborg
Sinopsis Film Bloodshot (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Bloodshot akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bloodshot adalah film pahlawan super Amerika Serikat tahun 2020 berdasarkan karakter Valiant Comics dengan nama yang sama.

Film disutradarai oleh David S. F. Wilson dari naskah yang ditulis oleh Jeff Wadlow dan Eric Heisserer. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 169 ulasan, dengan rating rata-rata 4,6/10.

Film ini dibintangi oleh Vin Diesel dalam peran utama, dengan Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, dan Guy Pearce dalam peran pendukung.

Sinopsis Bloodshot

Setelah memimpin operasi penyelamatan yang sukses terhadap sandera di Mombasa, Marinir AS Ray Garrison dan istrinya, Gina, pergi berlibur ke sebuah kota tepi pantai Italia di Amalfi Coast.

Sinopsis Film Bloodshot, Vin Diesel sang Manusia Cyborg

Mereka diculik oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Martin Axe, yang menuntut tahu bagaimana militer AS mengetahui tentang sandera dan lokasi mereka. Ketika Ray menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjawab, Axe mengeksekusi Gina di depannya. Ray bersumpah untuk membalas dendam, dan Axe juga membunuh Ray.

Ray yang mengalami amnesia terbangun di laboratorium Rising Spirit Technologies (RST), sebuah perusahaan di Kuala Lumpur yang mengkhususkan diri dalam peningkatan cybernetic untuk personil militer AS yang cacat.CEO dan ilmuwan utama Dr. Emil Harting memberitahu Ray bahwa dia adalah subjek manusia pertama yang berhasil dalam program "Bloodshot", menghidupkannya kembali dan menyembuhkannya melalui suntikan teknologi nanite eksperimental yang sekarang menggantikan seluruh aliran darahnya.

Teknologi ini meningkatkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi nanite perlu secara teratur diganti dan diisi ulang atau dia akan akhirnya mati lagi karena kerusakan.

