Sinopsis Film The Prince

JAKARTA - Sinopsis film The Prince akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Prince adalah film aksi thriller Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Brian A. Miller.

Film ini dibintangi oleh Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack, dan Rain. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 0% berdasarkan 10 ulasan.

Paul, seorang mekanik, berbicara dengan putrinya Beth melalui video chat. Meskipun tampak stres dan tidak fokus, Beth mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka berencana untuk bertemu setelah ujian akhir semester Beth.

Kemudian, Paul menerima surat dari perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa Beth belum membayar uang kuliah, dan seseorang asing menjawab teleponnya. Paul tidak menghubungi polisi dan terbang ke tempat di mana putrinya tinggal untuk menyelidiki langsung mengenai hilangnya putrinya.

Di apartemen Beth, ia menemukan foto Beth dan seorang wanita muda lain yang dia anggap sebagai salah satu temannya. Dia menemukan wanita itu di bar lokal, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Angela.

Dia dengan enggan memberitahu Paul bahwa Beth sudah drop out dari kuliah dan terlibat dengan para pengedar narkoba setempat. Paul menawarkan membayar Angela $500 untuk membawanya ke New Orleans, lokasi terakhir Beth diketahui, dan mengidentifikasi dealer narkoba Beth, Eddie.

Ketika Angela menunjukkan salah satu teman Eddie, Paul menuntut lokasi Eddie. Pria itu menolak dan menyerang Paul, meninju dia ke tanah. Paul menganiaya pria itu dan dua temannya dengan kejam.

Meskipun terganggu oleh pertunjukan kekerasan itu, Angela membantu Paul mengatur pertemuan dengan Eddie melalui ponsel yang mereka ambil dari temannya. Di sebuah klub, Eddie membantah mengetahui Beth dan mengabaikan ancaman Paul sampai pamannya, yang menyaksikan Paul membunuh tujuh pria bersenjata dua puluh tahun lalu, meyakinkan Eddie untuk bicara.

Eddie mengatakan bahwa Beth telah beralih ke narkoba yang lebih keras daripada yang dia sediakan dan tinggal dengan raja narkoba lokal yang dikenal sebagai The Pharmacy. Paul membayar Angela $500 yang dia janjikan dan menyuruhnya pulang, tetapi dia menolak karena ingin tahu apa yang terjadi pada temannya. Paul dengan enggan menerima bantuan terus-menerusnya.

Dua penjahat mengikuti Paul dan mencoba memaksa mobilnya keluar dari jalan. Paul malah membuat mereka kecelakaan, dan dia menanyai penumpangnya, yang mengungkap bahwa dia bekerja untuk bos kejahatan lokal bernama Omar. Paul memberi tahu penumpangnya untuk memperingatkan Omar untuk tidak mengganggunya dan membunuh pengemudi saat dia terluka tak berdaya di tanah. Angela bersikeras agar Paul menjelaskan dirinya.

