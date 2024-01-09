Sinopsis Film Mechanic Resurrection, Jason Statham Bangkit dari Kematian

JAKARTA - Sinopsis film Mechanic: Resurrection akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mechanic: Resurrection adalah sebuah film laga thriller Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh Dennis Gansel dan ditulis oleh Philip Shelby serta Tony Mosher, dengan cerita oleh Shelby dan Brian Pittman.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, Tommy Lee Jones, Jessica Alba, dan Michelle Yeoh. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 59 ulasan, dengan rating rata-rata 4,45/10.

Sinopsis Film Mechanic Resurrection

Sejak berpura-pura meninggal dunia, Arthur Bishop telah hidup dengan tenang di Rio de Janeiro dengan nama Santos. Namun dia dikenali oleh seorang kurir, Renee Tran, yang mengetahui identitasnya. Namun ia menjelaskan bahwa majikannya ingin Bishop membunuh tiga target dan membuat kematiannya terlihat sebagai kecelakaan.

BACA JUGA:

Bishop melarikan diri, mengelabui dia dan pasukannya serta melarikan diri ke Thailand. Dia berlindung di rumah pantai pulau resor milik temannya, Mei, dan mengetahui bahwa Tran bekerja untuk Riah Crain.

Beberapa waktu kemudian, seorang wanita yang memar, Gina Thornton, mendekati Mei untuk pertolongan pertama sebelum kembali ke sebuah perahu yang terikat di dekatnya.

Mei melihatnya sedang dipukuli oleh seorang pria di atas perahu dan memberitahu Bishop. Bersama-sama, mereka menyelamatkan Thornton, tetapi dalam perkelahian itu, kepala pria itu terbentur tiang dan dia meninggal. Bishop mencari, namun gagal, mencari bukti identitas pria itu, lalu membakar perahu tersebut.

Sementara Mei merawat luka-luka Thornton, Bishop menemukan bahwa Thornton juga terhubung dengan Crain, dan menyimpulkan bahwa Crain telah memperkirakan Bishop akan terlibat romantis dengannya: Crain kemudian akan menculiknya untuk membuat Bishop menerima pekerjaan pembunuhan itu. Ketika dihadapkan dengan teorinya, Thornton mengungkapkan bahwa Crain telah mengancam tempat penampungan anak-anak di Kamboja yang dijalankannya kecuali dia ikut berpartisipasi. Selama beberapa hari berikutnya, Bishop lebih mengenal Thornton dan mereka jatuh cinta. Seperti yang diharapkan, pasukan bayaran Crain tiba dan menculik mereka.

Crain mempertahankan Thornton sebagai sandera untuk memastikan Bishop menyelesaikan pembunuhan-pembunuhan itu. Target pertama adalah seorang panglima perang bernama Krill, yang ditahan di penjara Malaysia.

Bishop berhasil masuk penjara, dan mendapatkan kepercayaan Krill dengan membunuh seorang pria yang mencoba membunuhnya, mantan tangan kanannya Krill. Bishop kemudian membunuh Krill sendiri dengan overdosis racun ular dan melarikan diri dengan bantuan operatif Crain.

BACA JUGA: