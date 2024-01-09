Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Mechanic Resurrection, Jason Statham Bangkit dari Kematian

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:20 WIB
Sinopsis Film Mechanic Resurrection, Jason Statham Bangkit dari Kematian
Sinopsis Film Mechanic Resurrection (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Mechanic: Resurrection akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mechanic: Resurrection adalah sebuah film laga thriller Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh Dennis Gansel dan ditulis oleh Philip Shelby serta Tony Mosher, dengan cerita oleh Shelby dan Brian Pittman.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, Tommy Lee Jones, Jessica Alba, dan Michelle Yeoh. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 59 ulasan, dengan rating rata-rata 4,45/10.

Sinopsis Film Mechanic Resurrection

Sejak berpura-pura meninggal dunia, Arthur Bishop telah hidup dengan tenang di Rio de Janeiro dengan nama Santos. Namun dia dikenali oleh seorang kurir, Renee Tran, yang mengetahui identitasnya. Namun ia menjelaskan bahwa majikannya ingin Bishop membunuh tiga target dan membuat kematiannya terlihat sebagai kecelakaan.

 Sinopsis Film Mechanic Resurrection, Jason Statham Bangkit dari Kematian

 BACA JUGA:

Bishop melarikan diri, mengelabui dia dan pasukannya serta melarikan diri ke Thailand. Dia berlindung di rumah pantai pulau resor milik temannya, Mei, dan mengetahui bahwa Tran bekerja untuk Riah Crain.

Beberapa waktu kemudian, seorang wanita yang memar, Gina Thornton, mendekati Mei untuk pertolongan pertama sebelum kembali ke sebuah perahu yang terikat di dekatnya.

Mei melihatnya sedang dipukuli oleh seorang pria di atas perahu dan memberitahu Bishop. Bersama-sama, mereka menyelamatkan Thornton, tetapi dalam perkelahian itu, kepala pria itu terbentur tiang dan dia meninggal. Bishop mencari, namun gagal, mencari bukti identitas pria itu, lalu membakar perahu tersebut.

Sementara Mei merawat luka-luka Thornton, Bishop menemukan bahwa Thornton juga terhubung dengan Crain, dan menyimpulkan bahwa Crain telah memperkirakan Bishop akan terlibat romantis dengannya: Crain kemudian akan menculiknya untuk membuat Bishop menerima pekerjaan pembunuhan itu. Ketika dihadapkan dengan teorinya, Thornton mengungkapkan bahwa Crain telah mengancam tempat penampungan anak-anak di Kamboja yang dijalankannya kecuali dia ikut berpartisipasi. Selama beberapa hari berikutnya, Bishop lebih mengenal Thornton dan mereka jatuh cinta. Seperti yang diharapkan, pasukan bayaran Crain tiba dan menculik mereka.

Crain mempertahankan Thornton sebagai sandera untuk memastikan Bishop menyelesaikan pembunuhan-pembunuhan itu. Target pertama adalah seorang panglima perang bernama Krill, yang ditahan di penjara Malaysia.

Bishop berhasil masuk penjara, dan mendapatkan kepercayaan Krill dengan membunuh seorang pria yang mencoba membunuhnya, mantan tangan kanannya Krill. Bishop kemudian membunuh Krill sendiri dengan overdosis racun ular dan melarikan diri dengan bantuan operatif Crain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement