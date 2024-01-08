Sinopsis Film 211, Nicolas Cage vs Perampok Bank

JAKARTA - Sinopsis film 211 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 211 adalah film aksi kejahatan Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh York Shackleton dan ditulis oleh John Rebus, berdasarkan skenario oleh Shackleton.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Dwayne Cameron, Alexandra Dinu, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, dan Ori Pfeffer. Alur ceritanya mengikuti seorang polisi dan seorang remaja yang terlibat dalam baku tembak brutal dengan perampok bank yang bersenjata berat.

Menurut ulasan film Rotten Tomatoes memberi peringkat positif 4% berdasarkan 24 ulasan dengan peringkat keseluruhan 2,5/10.

Sinopsis Film 211

Di Afghanistan, para tentara bayaran yang tidak puas dan kejam, Tre, Rob, Luke, dan Hyde menyiksa seorang penjual senjata perang yang berhutang pada mereka. Sebelum mereka membunuhnya, dia mengungkapkan uangnya sudah dipindahkan ke bank di kota Chesterford, Massachusetts. Agen Interpol Rossi dipindahkan dari operasi di Kabul untuk menyelidiki para tentara bayaran tersebut.

Di Chesterford, siswa SMA yang pendiam, Kenny Ralston, dihukum penangguhan karena melawan seorang pengganggu. Wakil kepala sekolah memberitahu ibu Kenny, Shawnee Ralston, seorang perawat departemen darurat, bahwa Kenny harus ikut patroli bersama polisi atau akan diusir dari sekolah. Kenny ditugaskan kepada Officer Mike Chandler dari Departemen Polisi Chesterford dan menantunya, Officer Steve MacAvoy.

Mike, seorang duda yang hubungannya dengan putrinya Lisa memburuk, mengetahui dari Steve bahwa Lisa sedang hamil. Kenny dan para petugas tidak akur, dan Kenny merekam insiden di mana petugas tersebut mengancam seorang tersangka dengan senjata, membuat Mike frustrasi, merasa bahwa orang yang merekam polisi menghalangi tugas mereka.

Di tempat lain, para tentara bayaran bersiap-siap merampok bank Chesterford untuk uang yang sudah dipindahkan, senilai $1,3 juta. Hyde menanamkan sebuah IED di sebuah diner di Chesterford untuk menyediakan gangguan, dan para tentara bayaran merampok bank, menyandera banyak orang sebagai sandera.

Saat istirahat kopi di dekatnya, Mike melihat sebuah SUV yang parkir secara ilegal di luar bank. Tre dan Hyde meledakkan IED tersebut, menghancurkan diner tersebut. Kepolisian Chesterford mengirimkan semua unit yang tersedia ke ledakan tersebut, memberikan komando situasional kepada Kapten Horst, dan rumah sakit Shawnee bersiap menerima korban, sementara Rossi diperintahkan untuk membantu polisi Chesterford. Namun, Mike, yang sudah mulai akrab dengan Kenny, memilih untuk tetap di wilayah patroli mereka, yang membuat Steve kesal.