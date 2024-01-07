Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Godzilla 1998, Iguana Raksasa Mengamuk

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:15 WIB
Sinopsis Film Godzilla 1998, Iguana Raksasa Mengamuk
Sinopsis Film Godzilla 1998 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Godzilla 1998 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Godzilla adalah film monster Amerika tahun 1998 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Roland Emmerich.

Ini merupakan film Godzilla pertama yang sepenuhnya diproduksi oleh sebuah studio Hollywood. Film ini dibintangi oleh Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, dan Harry Shearer.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 20% berdasarkan 150 ulasan, dengan rating rata-rata 4,50/10.

Sinopsis Film Godzilla 1998

Sebuah sarang iguana terpapar oleh efek uji nuklir militer di Polinesia Prancis. Di Samudra Pasifik Selatan, sebuah kapal pengolahan ikan Jepang tiba-tiba diserang oleh makhluk raksasa, hanya seorang nelayan yang selamat. Dr. Niko "Nick" Tatopoulos, seorang ilmuwan NRC, sedang melakukan penelitian di zona eksklusi Chernobyl tentang efek radiasi pada satwa liar, tetapi diganggu oleh pejabat dari Departemen Luar Negeri AS yang datang menjemputnya untuk tugas khusus.

Sinopsis Film Godzilla 1998, Iguana Raksasa Mengamuk

Sementara itu, di Tahiti, seorang Prancis misterius meminta keterangan dari korban trauma atas apa yang dia saksikan, yang terus-menerus menjawab "Gojira". Nick dikirim ke Panama dan Jamaika untuk menyelidiki jejak puing-puing yang mengarah ke kapal pengolahan lain dengan bekas goresan cakar besar. Nick mengidentifikasi sampel kulit yang ditemukannya di reruntuhan kapal sebagai milik spesies yang tidak diketahui. Dia menolak teori militer bahwa makhluk itu adalah dinosaurus hidup, dan malah menyimpulkan bahwa itu adalah mutan yang diciptakan oleh uji nuklir.

Makhluk tersebut bergerak ke New York City, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Kota itu dievakuasi sebelum militer AS, atas saran Nick, memancing makhluk itu untuk memperlihatkan dirinya dengan tumpukan besar ikan. Namun, upaya mereka untuk membunuhnya gagal dan hanya menyebabkan kerusakan lebih lanjut sebelum makhluk itu melarikan diri.

Nick mengumpulkan sampel darah, dan dengan melakukan tes kehamilan, menemukan bahwa makhluk itu berkembang biak secara aseksual dan mengumpulkan makanan untuk keturunannya. Nick juga bertemu dengan mantan pacarnya, Audrey Timmonds, seorang wartawan muda yang bercita-cita. Saat ia berkunjung, ia menemukan sebuah rekaman terklasifikasi di tenda militer sementara Nick tentang asal-usul monster tersebut dan menyerahkannya kepada media. Dia berharap laporannya akan ditayangkan di TV untuk meluncurkan karirnya, tetapi bosnya, Charles Caiman, menggunakan rekaman itu dalam laporannya, menyatakannya sebagai penemuannya sendiri, dan memberi nama makhluk itu Godzilla.

Akibatnya, Nick dipecat dari operasi itu dan ia menolak Audrey, sebelum diculik oleh orang Prancis misterius Philippe Roaché. Menceritakan dirinya sebagai agen dinas rahasia Prancis, Philippe menjelaskan bahwa dia dan rekan-rekannya telah memperhatikan dengan cermat peristiwa-peristiwa itu untuk menutupi peran negaranya dalam uji nuklir yang menciptakan Godzilla.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement