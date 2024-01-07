Sinopsis Film Godzilla 1998, Iguana Raksasa Mengamuk

JAKARTA - Sinopsis film Godzilla 1998 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Godzilla adalah film monster Amerika tahun 1998 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Roland Emmerich.

Ini merupakan film Godzilla pertama yang sepenuhnya diproduksi oleh sebuah studio Hollywood. Film ini dibintangi oleh Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, dan Harry Shearer.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 20% berdasarkan 150 ulasan, dengan rating rata-rata 4,50/10.

Sinopsis Film Godzilla 1998

Sebuah sarang iguana terpapar oleh efek uji nuklir militer di Polinesia Prancis. Di Samudra Pasifik Selatan, sebuah kapal pengolahan ikan Jepang tiba-tiba diserang oleh makhluk raksasa, hanya seorang nelayan yang selamat. Dr. Niko "Nick" Tatopoulos, seorang ilmuwan NRC, sedang melakukan penelitian di zona eksklusi Chernobyl tentang efek radiasi pada satwa liar, tetapi diganggu oleh pejabat dari Departemen Luar Negeri AS yang datang menjemputnya untuk tugas khusus.

Sementara itu, di Tahiti, seorang Prancis misterius meminta keterangan dari korban trauma atas apa yang dia saksikan, yang terus-menerus menjawab "Gojira". Nick dikirim ke Panama dan Jamaika untuk menyelidiki jejak puing-puing yang mengarah ke kapal pengolahan lain dengan bekas goresan cakar besar. Nick mengidentifikasi sampel kulit yang ditemukannya di reruntuhan kapal sebagai milik spesies yang tidak diketahui. Dia menolak teori militer bahwa makhluk itu adalah dinosaurus hidup, dan malah menyimpulkan bahwa itu adalah mutan yang diciptakan oleh uji nuklir.

Makhluk tersebut bergerak ke New York City, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Kota itu dievakuasi sebelum militer AS, atas saran Nick, memancing makhluk itu untuk memperlihatkan dirinya dengan tumpukan besar ikan. Namun, upaya mereka untuk membunuhnya gagal dan hanya menyebabkan kerusakan lebih lanjut sebelum makhluk itu melarikan diri.

Nick mengumpulkan sampel darah, dan dengan melakukan tes kehamilan, menemukan bahwa makhluk itu berkembang biak secara aseksual dan mengumpulkan makanan untuk keturunannya. Nick juga bertemu dengan mantan pacarnya, Audrey Timmonds, seorang wartawan muda yang bercita-cita. Saat ia berkunjung, ia menemukan sebuah rekaman terklasifikasi di tenda militer sementara Nick tentang asal-usul monster tersebut dan menyerahkannya kepada media. Dia berharap laporannya akan ditayangkan di TV untuk meluncurkan karirnya, tetapi bosnya, Charles Caiman, menggunakan rekaman itu dalam laporannya, menyatakannya sebagai penemuannya sendiri, dan memberi nama makhluk itu Godzilla.

Akibatnya, Nick dipecat dari operasi itu dan ia menolak Audrey, sebelum diculik oleh orang Prancis misterius Philippe Roaché. Menceritakan dirinya sebagai agen dinas rahasia Prancis, Philippe menjelaskan bahwa dia dan rekan-rekannya telah memperhatikan dengan cermat peristiwa-peristiwa itu untuk menutupi peran negaranya dalam uji nuklir yang menciptakan Godzilla.