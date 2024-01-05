Sinopsis Film The Legend of Hercules, Perjuangan Anak Zeus di Bumi

JAKARTA - Sinopsis film The Legend of Hercules akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Legend of Hercules adalah film fantasi tahun 2014 yang disutradarai oleh Renny Harlin, ditulis oleh Daniel Giat dan Sean Hood.

Film ini dibintangi oleh Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, dan Liam Garrigan. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 5% berdasarkan 83 ulasan, dengan rata-rata rating 2,70/10, berdasarkan 82 ulasan.

​Sinopsis Film The Legend of Hercules

Pada tahun 1200 SM di Yunani kuno, Raja Amphitryon dari Tiryns sedang menaklukkan kerajaan-kerajaan dalam dahaganya akan kekuasaan yang lebih besar, yang membuat jijik istrinya, Ratu Alcmene.

Dia berdoa kepada Hera untuk petunjuk, dan Zeus, suami Hera, menghamili Alcmene dengan penyelamat rakyatnya, seorang putra setengah dewa yang akan dinamai Hercules. Amphitryon memberi nama "putranya" yang baru Alcides, meskipun Alcmene secara rahasia mengakui nama sejatinya sebagai Hercules.

Dua puluh tahun kemudian, Pangeran Alcides (Hercules) adalah kekasih Putri Hebe dari Kreta. Hercules dan kakaknya, Pangeran Iphicles, diserang oleh singa Nemean yang luar biasa kuat, yang Hercules stranggul sampai mati. Iphicles mengklaim kredit atas hal tersebut di sebuah jamuan kerajaan, namun Hebe dengan cepat mengetahui kebohongan tersebut.

Di jamuan tersebut, Amphitryon mengumumkan pertunangan Hebe dan Iphicles, sementara Hercules dikirim ke kampanye militer di Mesir. Alcmene memberitahunya tentang garis keturunannya yang sejati dan bahwa namanya adalah Hercules, bukan Alcides.

Hercules bergabung dengan komando Kapten Sotiris di gurun Mesir; kelompok kecil mereka menghadapi serangan dari Amphitryon yang bertujuan untuk mengeliminasi Hercules, dan hanya Alcides dan Sotiris yang selamat. Hercules menggunakan nama sejatinya yang diberikan oleh para dewa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pangeran.

Mereka berdua dijual sebagai budak kepada Lucius, seorang promotor pertarungan gaya gladiator, di mana mereka sangat unggul. Hercules mengalahkan enam gladiator sebelumnya yang tak terkalahkan dalam pertempuran arena di Yunani, yang memotivasi anggota pasukan Amphitryon untuk meninggalkannya dan bergabung dengan Hercules dan Sotiris, memulai perjuangan melawan kampanye tirani Amphitryon. Amphitryon terpaksa menyewa tentara bayaran asing sebagai akibatnya.

