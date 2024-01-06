Sinopsis Film Siksa Neraka yang Bikin Lucinta Luna Ingin Kembali Jadi Pria

JAKARTA - Film Siksa Neraka mendadak menjadi sorotan publik setelah seorang penonton waria memperlihatkan pertobatannya usai menonton proyek karya sutradara Anggy Umbara tersebut.

Fenomena itu turut dirasakan selebgram transgender Lucinta Luna. Lewat Instagram, dia mengaku ingin melakukan perubahan positif dalam hidupnya usai menonton film tersebut.

“Aku enggak tahu lagi. Mungkin, di 2024 ini aku memang harus berubah. Karena banyak adegan yang sangat seram dan bikin aku enggak kuat menontonnya. Aku sudah enggak mau menonton lagi,” ujarnya lewat Instagram.

Berikut sinopsis film Siksa Neraka yang bikin Lucinta Luna ingin bertobat dan kembali menjadi laki-laki.

Film Siksa Neraka yang diadaptasi dari komik populer karya MB Rahimsyah ini resmi tayang di bioskop sejak 14 Desember 2023. Anggy selaku sutradara menggaet Safira Ratu Sofya, Kiesha Alvaro, dan Ariyo Wahab sebagai pemeran utama.

Kisahnya tentang empat saudara: Saleh (Rizky Fachrel), Fajar (Kiesha Alvaro), Tyas (Ratu Sofya), dan Azizah (Nayla Purnama), yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga taat beragama karena ayahnya seorang ustadz terkemuka di desanya.

Sejak kecil, mereka telah diperkenalkan dengan berbagai cerita tentang surga dan neraka. Hal itu, karena orangtua mereka berharap anak-anaknya menerapkan perbuatan baik yang akan menjadi bekal masuk surga.