Saipul Jamil Jalani Tes Narkoba Lewat Rambut Usai Penangkapannya Tuai Pro Kontra

JAKARTA - Saipul Jamil menjalani tes rambut di Polda Metro Jaya pada Jumat, 5 Januari 2024 malam. Hal tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret asistennya.

Kuasa hukum Saipul Jamil, Raja Simanjuntak, menjelaskan alasan proses ini dilakukan terhadap kliennya.

Dia menyebut proses tersebut guna menemukan hasil akurat terkait keterlibatan Bang Ipul dalam kasus narkoba sang asisten.

"Ya Polda memang ada pemeriksaan dari rambut dan semuanya agar pas nanti Saipul Jamil dikatakan negatif pasti kan wajib dikeluarkan. Jadi tidak dikira-kira. Karena kan banyak pro dan kontra pasti," ujar Raja Simanjuntak saat dihubungi awak media Sabtu (6/1/2024).

Saipul Jamil jalani tes narkoba lewat rambut (Foto: MPI)





Selain itu, Raja mengatakan tes rambut Saipul Jamil juga dilakukan guna kepentingan pengembangan kasus ini.

"Iya bisa saja kan gini bisa saja narkoba ini kan sifatnya pengembangan. Sedangkan King Saipul Jamil itu sifatnya kan saksi. Saksi ini bener-bener gimana sih kejadian itu dan lain-lain lah kalau memang ada barangnya yang dibuang, dimana buangnya kan gitu," paparnya.

Sementara itu, saat ini mantan suami Dewi Perssik ini sudah dibawa kembali ke Polsek Tambora, Jakarta Barat usai menjalani pemeriksaan rambut di Polda Metro Jaya.