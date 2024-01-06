Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Saipul Jamil usai Diamankan Polisi karena Kasus Narkoba

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |09:15 WIB
Kondisi Terkini Saipul Jamil usai Diamankan Polisi karena Kasus Narkoba
Kondisi terkini Saipul Jamil usai diamankan polisi karena kasus narkoba. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil dipastikan dalam kondisi baik meski masih menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus narkoba yang menjerat asistennya di Polsek Tambora, Jakarta Barat, pada 5 Januari 2024. 

Radja Simanjuntak selaku kuasa hukum Saipul mengatakan, kliennya cukup tenang menjalani pemeriksaan. “Dia tidak risau, cukup tenang, dan ceria,” ujar pengacara berdarah Batak itu di Polsek Tambora, Jakarta Barat, pada 5 Januari 2024. 

Sebagai kuasa hukum, Radja mengaku, coba membesarkan hati kliennya agar tak frustasi dengan proses pemeriksaan yang harus dijalaninya. “Saya bilang, ‘Semangat ya.’ Saat ini, hanya itu yang bisa saya berikan untuk beliau,” katanya lagi. 

Dalam kesempatan itu, dia juga meyakini, Saipul Jamil tidak bersalah dan tak tersangkut dengan kasus narkoba. Apalagi, hasil tes urine miliknya dinyatakan polisi negatif. 

“Mari didoakan bersama hasil yang terbaik. Kami sebagai kuasa hukum dan juga mewakil keluarga berterima kasih kepada pihak kepolisian, terutama Polsek Tambora yang telah memproses kasus ini dengan sangat baik,” tuturnya lagi. 

Kondisi terkini Saipul Jamil setelah diciduk polisi. (Foto: Starpro Indonesia)

Radja Simanjuntak menjanjikan akan mengupdate status Saipul Jamil setelah semua rangkaian pemeriksaan dirampungkan oleh kepolisian. Dia optimistis sang pedangdut akan dinyatakan tak bersalah. 

Saipul Jamil diamankan Polsek Tambora dalam proses penangkapan dramatis di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada 5 Januari 2024. Sang pedangdut sempat berteriak histeris dan menolak untuk dibawa ke kantor polisi bersama asistennya. 

