HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Polisi soal Penangkapan Saipul Jamil

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |18:20 WIB
Kata Polisi soal Penangkapan Saipul Jamil
Saipul Jamil kembali ditangkap polisi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil kembali berurusan dengan pihak berwajib. Penangkapan Saipul Jamil ini di sebuah jalur busway kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat (5/1/2024) siang.

Saipul Jamil sempat berteriak ketika sebagian polisi tak berseragam itu mencoba membawanya ke kantor polisi, untuk dimintai keterangan.

Terkait penangkapan ini, Kapolsek Tambora, Kompol Donny Agung Harvida membenarkan bahwa pihaknya berhasil mengamankan Saipul Jamil. Sejauh ini masih menjalani pemeriksaan terkait kasus menjerat dirinya.

Kata Polisi soal Penangkapan Saipul Jamil

"Masih dilakukan pemeriksaan. Nanti kita kasus tahu yah, bukan ditangkap tetapi diamankan, nanti ya," kata Donny Agung saat dihubungi wartawan, Jumat (5/1/2023).

Sayangnya ia enggan menjelaskan secara detail soal kasus menjerat Saipul Jamil. Raja Simanjuntak selaku kuasa hukum Saipul Jamil juga membenarkan penangkapan itu namun dirinya juga belum mengetahui kasus apa menjerat kliennya tersebut.

"Jadi gini, diduga untuk King Saipul Jamil masih diduga ada kaitannya dengan narkoba. Tapi semua belum bisa dipastikan karena saya sendiri juga belum bertemu dan Saipul juga dihubungi susah," jelas Raja Simanjuntak.

Bahkan Raja pun belum mengetahui posisi kliennya ditahan oleh polisi, lantaran belum adanya informasi diterima pihaknya.

