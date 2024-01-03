Sinopsis Film Taxi 5

JAKARTA - Sinopsis film Taxi 5 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Taxi 5 adalah film aksi komedi Prancis tahun 2018 yang disutradarai oleh Franck Gastambide.

Taxi 5 dibintangi oleh Franck Gastambide sebagai Sylvain Marot, Malik Bentalha sebagai Eddy Maklouf, Bernard Farcy sebagai Gérard Gilbert, Salvatore Esposito sebagai Toni Dog, Edouard Montoute sebagai Alain Trésor, Sabrina Ouazani sebagai Samia dan Sand Van Roy sebagai Sandy.

Sylvain Marot, inspektur polisi Paris, dianggap sebagai salah satu perwira polisi terbaik di ibu kota Prancis, yang bermimpi untuk bertugas di pasukan khusus. Setelah diketahui bahwa ia tidur dengan istri Wali Kota, ia dipindahkan ke polisi kota Marseille, yang walikotanya adalah mantan Komisaris Gibert. Saat mengejar seorang pengemudi taksi, ia malah membuat mobil patroli tercebur dan akibatnya terlibat dalam insiden dengan polisi kota.

Gibert memberitahu tim tentang "bentuk kelompok Italia", yang menggunakan dua Ferrari kuat untuk melakukan kejahatan mereka, dan memerintahkan Marot untuk menangkap mereka. Karena mobil polisi lokal memiliki tenaga yang kurang, ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengejar Ferrari. Alain, kolega Marot, menceritakan kepada pendatang baru tentang taksi legendaris Marseille dan tentang petualangan Daniel dan Emilien.

Namun, sudah beberapa tahun berlalu: mobil tersebut sekarang berada di Maroko, Emilien telah meninggalkan polisi, dan Daniel tinggal di Miami. Sylvain dan timnya menemukan keponakan Daniel, Eddie Makhlouf, yang merupakan pengemudi taksi yang ia kejar. Sylvain menawarkan Eddie kesepakatan; temukan taksi pamannya, dan ia akan dibebaskan.

Eddie membuat tawaran balasan, menyatakan bahwa ia ingin menjadi sopir taksi ketika mereka menemukannya. Mereka menemukan mobil tersebut, tetapi ternyata keponakan itu tidak memiliki bakat seperti pamannya. Keesokan harinya, mereka memulai operasi "Mafia", seperti yang dinamai oleh Gibert. Saat pencuri-pencuri itu kabur, Gibert membuat kesalahan yang menyebabkan tumpukan mobil, salah satu korban dari kecelakaan itu adalah Menteri yang pernah ia temui sebelumnya.

Sylvain mengejar pencuri-pencuri tersebut, tetapi masih belum mampu mengejar mobil mereka. Menyadari bahwa mobil tersebut membutuhkan lebih banyak modifikasi, ia akhirnya meninggalkan taksi dengan adik Eddie, Samia. Sylvain langsung tertarik padanya dan mencoba untuk mendekatinya namun ditolak. Ia pergi dengan Eddie untuk bertemu dengan seorang "Italia" bernama Rashid, yang memberi tahu mereka tentang tempat di mana para Italia berlatih - sebuah sirkuit balap terbengkalai. Sylvain dan Eddie pergi ke sana dan memenangkan balapan. Salah satu pencuri, Tony Dog, mantan pembalap Formula 1, menawarkan Sylvain pekerjaan dan mengundangnya ke pesta pribadi.

