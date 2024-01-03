Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Speed Racer, Pembuktian Diri Seorang Pembalap

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:08 WIB
Sinopsis Film Speed Racer, Pembuktian Diri Seorang Pembalap
Sinopsis Film Speed Racer (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Speed Racer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Speed Racer adalah film aksi komedi olahraga tahun 2008 yang ditulis dan disutradarai oleh Wachowskis, berdasarkan seri manga dengan nama yang sama yang dibuat oleh Tatsuo Yoshida.

Film ini dibintangi oleh Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, Roger Allam, Benno Fürmann, Hiroyuki Sanada, Rain, dan Richard Roundtree.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat persentase persetujuan 42% berdasarkan 218 ulasan dan rating rata-rata 5,20 dari 10.

Sinopsis Film Speed Racer

Ceritanya berkisar pada Speed Racer, seorang pembalap mobil berusia 18 tahun yang mengikuti karier kakaknya yang tampaknya sudah meninggal, memilih untuk tetap setia pada keluarganya dan perusahaan mereka, Racer Motors, yang menyebabkan kesulitan setelah ia menolak kontrak yang ditawarkan oleh E.P. Arnold Royalton, pemilik Royalton Industries.

Sinopsis Film Speed Racer, Pembuktian Diri Seorang Pembalap

Speed Racer, seorang pemuda yang selalu terkait dengan balap mobil. Orangtuanya, Pops dan Mom, menjalankan Racer Motors secara independen, di mana saudaranya Spritle dan kera peliharaannya, Chim Chim, mekaniknya Sparky, dan pacarnya Trixie juga terlibat. Sejak kecil, Speed mengidolakan kakaknya yang memegang rekor, Rex Racer, yang tampaknya tewas saat balapan di Casa Cristo 5000, perlombaan rally lintas negara yang mematikan.

Sekarang memulai kariernya sendiri, Speed dengan cepat menggemparkan dunia balap dengan keahliannya di balik kemudi Mach 5 milik kakaknya dan mobil T-180 miliknya sendiri, Mach 6, meskipun ia lebih tertarik pada seni balapan dan kesejahteraan keluarganya.

Suatu hari, E.P. Arnold Royalton, CEO konglomerat Royalton Industries, menawarkan gaya hidup mewah yang luar biasa kepada Speed sebagai imbalan untuk bergabung balapan bersamanya. Meskipun tergoda, Speed menolak karena ketidakpercayaan ayahnya pada korporasi yang haus kekuasaan. Marah, Royalton mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, balapan kunci telah diatur oleh kepentingan korporasi, termasuk dirinya, untuk mendapatkan keuntungan. Royalton mengeluarkan kemarahannya pada Speed dengan memaksa pembalapnya membuat Speed mengalami kecelakaan yang menghancurkan Mach 6 dan menuntut Racer Motors karena pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Speed mendapat kesempatan untuk membalas dendam melalui Inspector Detector, kepala divisi kejahatan korporasi sebuah agensi intelijen. Racer Taejo Togokahn dikabarkan memiliki bukti yang bisa menuduh Royalton namun hanya akan memberikannya jika Speed dan Racer X yang terkenal berkedok setuju untuk balapan di timnya dalam Casa Cristo 5000 yang akan datang, yang juga bisa secara substansial meningkatkan harga saham bisnis balap keluarganya, menghalangi pembelian yang diatur oleh Royalton. Speed setuju tetapi menyimpan keputusannya dari keluarganya, dan tim Detector membuat beberapa modifikasi defensif pada Mach 5 untuk membantu Speed dalam balapan.

Setelah mereka berkendara bersama dan bekerja secara alami sebagai tim, Speed mulai curiga bahwa Racer X sebenarnya adalah Rex yang menyamar. Keluarganya mengetahui bahwa ia telah masuk dalam balapan dan setuju untuk mendukungnya, meskipun Pops marah padanya karena tidak meminta izin untuk balapan sebelumnya. Dengan bantuan keluarganya dan Trixie, Speed mengalahkan banyak pembalap brutal, yang disuap oleh penyusup Cruncher Block untuk menghentikannya, dan mengatasi hambatan yang tampaknya tidak terlampaui untuk memenangkan balapan, sementara tim Detector menangkap Block.

 Halaman:

Halaman:
1 2
