JAKARTA - Sinopsis film Unleashed (Danny the Dog) akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film thriller aksi tahun 2005 yang disutradarai oleh Louis Leterrier, ditulis oleh Luc Besson, dan diproduksi bersama oleh Jet Li dan Besson.

Film ini dibintangi oleh Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, dan Kerry Condon, dengan koreografi aksi oleh Yuen Woo-Ping.

Unleashed menerima ulasan yang umumnya positif. Film ini mendapat rating 66% di Rotten Tomatoes berdasarkan 135 ulasan dengan skor rata-rata 6.2/10.

Sinopsis Film Danny the Dog Unleashed

Bart, seorang lintah darat kejam yang tinggal di Glasgow, menggunakan anak buahnya, Danny, untuk menyerang pelanggan yang tidak taat. Bart telah membesarkan dan melatih Danny sebagai anjing penyerang dan menggunakan kalung besi di leher Danny untuk mengendalikannya; begitu kalung itu dilepas, Danny menjadi petarung yang sangat terampil dan keras yang menyerang targetnya tanpa henti.

Namun begitu kalung itu dipasang, Danny menjadi jinak dan tidak berbahaya. Akibatnya, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang bagaimana berperilaku sebagai manusia yang terperanisasi, dan trik kalung tersebut mulai gagal karena keterbatasan bawaannya.

Seorang bos kejahatan mendekati Bart dengan tawaran bisnis, menawarkan uang besar kepada Bart dengan imbalan Danny menang dalam pertarungan kematian bulanan yang diselenggarakan di sebuah arena pertarungan bawah tanah.

Namun setelah Danny dengan mudah memenangkan pertarungan pertama, Bart terlibat dalam insiden dengan gangster lain dan dibiarkan mati setelah penembakan. Danny selamat dan berlindung di gudang barang antik, di mana dia pingsan karena luka-lukanya. Sam, seorang penyetem piano buta, membawanya ke rumahnya. Bersama dengan putri tirinya, Victoria, Sam merawat luka-luka Danny dan dengan hangat menyambutnya ke dalam keluarga mereka.

Danny perlahan belajar menjadi pria beradab dan meninggalkan sifatnya yang keras, terutama setelah Victoria melepaskan kalungnya. Dia juga dengan rasa ingin tahu mengembangkan minat pada musik dan mulai menggunakan ingatan yang terserak untuk mencoba mengingat masa lalunya, terutama ibunya.

Beberapa minggu kemudian, Sam memberi tahu Danny tentang rencana kembali ke New York, tempat asal mereka berdua. Dia mengundang Danny, mengatakan bahwa mereka menganggapnya sebagai keluarga, dan Danny dengan senang hati menerima. Namun, saat sedang berbelanja sendiri, Danny bertemu dengan orang kanan Bart, Lefty, yang mengungkapkan bahwa Bart masih hidup.

Lefty membawanya kembali ke markas Bart, di mana Danny bertanya kepada Bart apakah dia mengenal ibu Danny. Bart menyangkal mengetahui tentangnya dan memasangkan kalung baru pada Danny sebelum membawanya ke arena pertarungan. Danny menolak untuk bertarung, bersikeras bahwa dia tidak ingin lagi melukai orang, memaksa Bart yang marah untuk mendorongnya ke dalam pit.

