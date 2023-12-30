Sinopsis Film Moonfall, Ketika Bulan Akan Menabrak Bumi

JAKARTA - Sinopsis film Moonfall akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Moonfall adalah film tentang bencana fiksi ilmiah tahun 2022 yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh Roland Emmerich.

Film ini dibintangi oleh Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Carolina Bartczak, dan Donald Sutherland.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 35% dari 215 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,40/10.

Sinopsis Film Moonfall

Pada tahun 2011, astronot Brian Harper, Jocinda "Jo" Fowler, dan anggota baru Alan Marcus berada dalam misi pesawat ulang-alik untuk memperbaiki satelit.

Sekelompok teknologi asing misterius menyerang wahana antariksa, membunuh Alan dan membuat Jo tak sadarkan diri sebelum bergerak ke permukaan Bulan. Brian, satu-satunya saksi dari serangan itu, kembali ke Bumi dengan pesawat ulang-alik yang rusak, tetapi ceritanya diabaikan dan dia dipecat dari NASA.

Sepuluh tahun kemudian, teoris konspirasi K.C. Houseman, yang percaya bahwa Bulan adalah megastruktur buatan, secara rahasia menggunakan teleskop penelitian. Dia menemukan bahwa orbit Bulan semakin mendekati Bumi, dan mencoba berbagi temuannya dengan Brian yang tercela. NASA juga menemukan anomali ini, tetapi K.C. membocorkannya di media sosial, menyebabkan kepanikan global.

Jo sekarang menjadi wakil direktur NASA, meluncurkan wahana antariksa dengan roket SLS Block 1 untuk menyelidiki ketidaknormalan itu. Sekelompok teknologi asing yang sama menyerang, membunuh ketiga astronot Bulan setelah mereka menjatuhkan sebuah probe ke dalam sumur buatan yang terbuka hingga beberapa kilometer di permukaan Bulan.

Saat orbit Bulan semakin memburuk, Bulan jatuh semakin dekat ke Bumi, menyebabkan gangguan seismik dan gravitasi. Jo bertemu dengan mantan pejabat NASA, Holdenfield, yang mengungkapkan bahwa Brian dijatuhkan martabatnya karena penutupan NASA yang berasal dari Apollo 11; selama pendaratan Bulan pertama, pemadaman radio selama dua menit dimaksudkan untuk menyembunyikan bukti cahaya berdenyut di permukaan. Apollo 12 mengungkapkan bahwa Bulan berongga, dan perangkat EMP militer yang diciptakan untuk membunuh serangan itu ditinggalkan karena alasan anggaran.

Dengan bantuan mantan suaminya, Jenderal Doug Davidson, Kepala Staf Angkatan Udara, Jo mendapatkan perangkat EMP dan menyelamatkan Space Shuttle Endeavour yang sudah pensiun dari sebuah museum untuk menjalankan misi baru: memperbaiki orbit Bulan dan menghancurkan teknologi asing tersebut. Brian, K.C., dan Jo meluncur dengan perangkat EMP, hampir lolos ke orbit saat tsunami menghancurkan Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg.

Mereka mencapai bagian dalam Bulan, yang terbuka sebagai bola Dyson yang ditenagai oleh bintang katai di tengahnya. Sistem AI bola Dyson menjelaskan kepada Brian bahwa miliaran tahun yang lalu, nenek moyang manusia yang maju secara teknologi dihapus oleh AI nakal; mereka membangun Bulan sebagai bahtera antarbintang untuk menciptakan dan menaburkan kehidupan di Bumi, tetapi teknologi asing — AI jahat — menemukan Bulan dan sedang menyedot energi dari sumber dayanya, membuat orbitnya tidak stabil.

Sementara itu, putra Brian, Sonny, anak Jo, Jimmy, dan pengasuhnya, Michelle, mencoba mencapai bunker militer Doug di pegunungan Colorado, menemukan mantan istri Brian dan ibu Sonny, Brenda, suaminya Tom, dan keluarga tiri mereka.

