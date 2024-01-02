Sutradara Ungkap Perbedaan Tukang Bubur Pengen Naik Haji dengan Pendahulunya

DEPOK - Yogi Yose, sutradara Tukang Bubur Pengen Naik Haji menyebut, sinetron tersebut menjadi kado spesial untuk penonton setia RCTI di awal tahun 2024. Dia yakin, sinetron itu mampu menjadi tontonan keluarga menarik sepanjang tahun ini.

“Sinetron ini beda, karena ada unsur komedi dan banyak pelajaran berharganya. Seperti bagaimana kita sebagai anak memperlakukan dan mewujudkan impian orangtua. Jadi wajib ditonton,” ujarnya di Depok, Jawa Barat, Selasa (2/1/2024).

Dalam lanjutan keterangannya, Yogi Yose menjelaskan perbedaan sinetron tersebut dengan pendahulunya, Tukang Bubur Naik Haji. Proyek baru garapan MNC Pictures ini akan dibintangi sederet artis pendatang baru.

“Kenapa pakai artis baru? Karena kami ingin mengemas sinetron ini lebih fresh. Ya, tentu saja tanpa melupakan para cast senior karena bagaimanapun kami sadar penonton RCTI tak hanya anak muda,” tuturnya lagi.

Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji diharapkan mampu mengikuti sukses sinetron sebelumnya. Proyek yang dibintangi Mat Solar, Citra Kirana, dan Andy Arsil itu tayang perdana pada 2012 itu sukses bertahan hingga 2.185 episode.*

(SIS)