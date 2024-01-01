Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tukang Bubur Pengen Naik Haji Tayang Malam Ini Pukul 19.00 WIB

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:45 WIB
Tukang Bubur Pengen Naik Haji Tayang Malam Ini Pukul 19.00 WIB
Tukang Bubur Pengen Naik Haji tayang malam ini pukul 19.00 WIB (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron yang paling dinanti-nantikan di RCTI, Tukang Bubur Pengen Naik Haji tayang perdana pada malam ini, Senin (1/1/2024). Tak hanya di RCTI, Tukang Bubur Pengen Naik Haji juga akan tayang di RCTI+ dan Vision+.

Jelang penayangannya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengingatkan agar penonton tidak ketinggalan menyaksikan sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji nanti malam. Hal tersebut bahkan diungkapkan Hary Tanoe secara langsung lewat laman Instagram miliknya.

Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Tukang Bubur Pengen Naik Haji tayang malam ini pukul 19.00 WIB (Foto: MNC Media)


“Jangan lupa saksikan HARI INI! Layar Drama Indonesia terbaru: Tukang Bubur Pengen Naik Haji mulai Senin, 1 Januari 2024 pukul 19.00 WIB hanya di RCTI,” tulis Hary di Instagramnya.

Diketahui, Tukang Bubur Pengen Naik Haji merupakan salah satu sinetron yang sangat dinantikan masyarakat Tanah Air. Sebelumnya, sinetron ini sempat tayang pada 2012 lewat judul Tukang Bubur Naik Haji the Series.

Unggahan Hary Tanoesoedibjo terkait kembali tayangnya Tukang Bubur Pengen Naik Haji mendapat respons positif dari para followers.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
