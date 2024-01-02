Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Hyeri Jadi Penari Striptis dalam Film Noir Tropical Night

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:42 WIB
Lee Hyeri Jadi Penari Striptis dalam Film Noir <i>Tropical Night</i>
Lee Hyeri berperan sebagai penari striptis dalam film noir Tropical Night. (Foto: SURE)
SEOUL - Lee Hyeri bergabung dalam proyek layar lebar terbaru berjudul Tropical Night. Skenario film noir tersebut akan digarap oleh Kim Pan Soo, yang juga bertindak sebagai sutradara. 

Mengutip Star News, film Tropical Night merupakan proyek terbaru Hive Media Corp yang memproduksi sederet film populer, seperti 12.12: The Day, Inside Men, The King’s Letters, The Last Princess, dan The Man Standing Next.

Hyeri akan berperan sebagai Ari, mantan leader grup K-Pop yang banting setir menjadi penari striptis di sebuah kelab malam di Walking Street, Bangkok, Thailand. Dia kemudian bertemu dengan Taekang, karyawan lepas di sebuah agen event

Tak perlu waktu lama, Ari dan Taekang jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. Peran Taekang tersebut, akan diperankan oleh aktor Woo Do Hwan. Bersama kedua aktor tersebut, turut bergabung aktor senior Jang Dong Gun. 

Terkait keterlibatan Hyeri dalam film tersebut langsung menjadi pembahasan warganet di berbagai forum online. Tak sedikit warganet yang khawatir dengan karakter Ari yang diperankan oleh Hyeri.

Lee Hyeri berperan sebagai penari striptis dalam film Tropical Night. (Foto: GQ)

“Aku berharap, Hyeri bisa pindah ke agensi yang membantunya memilih proyek yang tepat,” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Duh, karakter Ari digambarkan dengan sangat buruk. Siapa sih Kim Pan Soo ini? Terkenalkah?” 

Seorang warganet bahkan menilai, film itu akan gagal di pasaran dengan hanya melihat sinopsisnya. “Sepertinya bau-bau flop nih. Bisa ketahuan hanya dengan membaca sinopsisnya,” ungkap netizen tersebut.

