SEOUL - Setelah tampil bersama dalam pemotretan majalah, dua aktor My Roommate is A Gumiho, Lee Hyeri dan Jang Ki Yong kembali menampilkan chemistry apik mereka dalam program radio Kang Ha Na’s Volume Up KBS Cool FM.

Dalam program itu, mereka menjawab pertanyaan penggemar tentang drama baru mereka tersebut. Menariknya saat jeda musik, Jang Ki Yong tampak bernyanyi lipsync mengikuti lagu favoritnya yang tengah diputar.

Hyeri yang melihat aksi rekannya itu kemudian memberikan tangannya untuk dijadikan mikrofon saat Jang Ki Yong bernyanyi lipsync. Ini bukanlah video interaksi manis pertama keduanya.

Sebelumnya, juga tersebar video yang memperlihatkan Jang Ki Yong terlihat gugup saat berada di belakang panggung Amazing Saturday. Saking gugupnya, tangannya sampai berkeringat. Rasa gugup aktor 28 tahun itu hilang ketika Hyeri menggenggam tangannya.

Melihat interaksi tersebut, banyak warganet yang menduga bahwa Hyeri dan kekasihnya, aktor Ryu Joon Yeol sudah putus. “Bukankah video ini seakan mengonfirmasi bahwa Ryu Joon Yeol dan Lee Hyeri sebenarnya sudah putus?” ujar seorang warganet.

Lainnya mengatakan, "Ryu Joon Yeol menangis melihat video ini." Sementara seorang warganet lainnya mengungkapkan, "Tak peduli bagaimana kau melihatnya, video ini membuktikan Hyeri sudah putus dengan Joon Yeol." Lee Hyeri dan Ryu Joon Yeol menjalin asmara setelah beradu akting dalam drama populer tvN, Reply 1988. Mereka kemudian mengonfirmasi hubungan itu setelah Dispatch merilis foto-foto kencan mereka pada September 2017.