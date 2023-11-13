Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ryu Jun Yeol dan Hyeri Putus, Fans Patah Hati

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:38 WIB
Ryu Jun Yeol dan Hyeri Putus, <i>Fans</i> Patah Hati
Ryu Jun Yeol dan Hyeri putus setelah 6 tahun pacaran. (Foto: Piece of Ryu)
A
A
A

SEOUL - Ryu Jun Yeol dan Hyeri Girls Day  dikabarkan sepakat mengakhiri hubungan asmara mereka setelah 6 tahun pacaran. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan News1 dan langsung viral di media sosial. 

"Per 13 November, Ryu Jun Yeol dan Hyeri sepakat mengakhiri hubungan asmara mereka," ungkap portal media tersebut dalam laporannya seperti dikutip Okezone dari Soompi, pada Senin (13/11/2023). 

Terkait pemberitaan tersebut, C-JeS Studio mewakili Ryu Jun Yeol pun akhirnya buka suara dan mengonfirmasi kabar tersebut. “Benar, mereka telah putus,” ujar agensi itu membenarkan pemberitaan News1 tersebut. 

Pernyataan serupa juga dirilis Creative Group ING selaku agensi yang menaungi member Girls’ Day tersebut. Kabar putusnya Ryu Jun Yeol dan Hyeri tersebut ramai dikomentari kedua aktor Reply 1988 itu. 

