SEOUL - Rose BLACKPINK mengirimkan kejutan untuk Lee Hyeri di lokasi syuting drama terbarunya, Thinking of the Moon When the Flower Blooms. Ternyata, tak hanya mengirimkan truk kopi, Rose bahkan hadir di lokasi syuting.

Dalam foto yang diunggah Hyeri di Instagram, Rose tampil sangat kasual saat menyambanginya. Dia mengenakan kaus crop top berwarna putih dengan jaket hoodie berwarna abu-abu dan jeans.

Personel BLACKPINK itu menyamarkan penampilannya dengan topi dan masker berwarna hitam. “Park Cheng, aku tak kuasa untuk tidak mencintaimu,” kata member Girl’s Day tersebut sebagai caption unggahannya.

Hyeri kemudian menambahkan, “Kau datang membawa buket bunga yang sangat besar dan menyanyikan selamat ulang tahun untukku. Aku sangat tersentuh. Terima kasih banyak.”

Kekasih Ryu Jun Yeol tersebut diketahui merayakan ulang tahunnya yang ke-27 pada 9 Juni 2021. Tahun lalu, Rose juga mengirimkan buket bunga berwarna ungu muda untuk Hyeri yang sedang berulang tahun.

Sementara itu, Lee Hyeri memulai syuting Thinking of the Moon When the Flower Blooms, sejak Maret silam. Dia beradu akting dengan Yoo Seung Ho, Byeon Woo Seok, dan Kang Mi Na dalam drama bergenre saeguk tersebut. Yoo Seung Ho berperan sebagai Nam Young, seorang petugas kerajaan yang bertugas untuk menindak tegas peredaran alkohol sesuai titah raja. Sementara Lee Hye Ri berlakon menjadi Kang Ro Seo. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan yang memproduksi alkohol untuk menghidupi keluarganya. Saat ini, drama My Roommate is a Gumiho yang diperankan Lee Hyeri dan Jang Ki Yong masih tayang di tvN.