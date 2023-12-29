Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eva Manurung dan Febby Carol Baikan di Momen Natal 2023

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |06:04 WIB
Eva Manurung dan Febby Carol Baikan di Momen Natal 2023
Eva Manurung dan Febby Carol baikin (Foto: Intens Insvestigasi)
JAKARTA - Eva Manurung dan anaknya, Febby Carol kembali berbaikan, usai hubungan mereka merenggang. Hal ini bermula dari Eva Manurung yang memutuskan menjalin hubungan asmara dengan Jordan Ali, yang terpaut 23 tahun.

Febby Carol menyebut adanya permasalahan merupakan sesuatu yang wajar. Namun bukan berarti dibawa berlarut-larut yang ujung-ujungnya menimbulkan permusuhan.

Eva Manurung dan Febby Carol Baikan di Momen Natal 2023

"Namanya ibu dan anak nggak ada batasnya jadi apapun permasalahan kami pasti ini itu nggak suka itu sesuatu hal yang lumrah, tetapi bukan berlarut lama," kata Febby Carol dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

"Terus kami bermusuhan nggak, dari kemarin saya udah ngomong tetapi seperlunya kalau sekarang sudah lebih cair dan temannya juga lagi baik," sambungnya.

Eva Manurung menceritakan keteguhan hatinya berbaikan dengan anak-anaknya. Pasalnya pada saat malam natal, anak-anak secara serempak meminta maaf kepadanya.

Melihat hal itu, Eva Manurung pun tergerak hatinya untuk berbaikan dan menyudahi pertikaiannya dengan anak-anaknya.

"Waktu itu di studio mereka (anak-anaknya) mereka bicara udah kita mau bikin acara malu dan ini momentnya natal," ucap Eva Manurung.

"Jadi kami damai dan biarlah moment damai natal buat kami semua, bersejahtera kami sebagai anak Mami jangan ribut-ribut," tambahnya.

