Jordan Ali Setia Dampingi Eva Manurung Jalani Ibadah Malam Natal di Gereja

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |12:01 WIB
Jordan Ali temani Eva Manurung Natal (Foto: IG Jordan Ali)
JAKARTA - Jordan Ali dan Eva Manurung kerap kali menghabiskan waktu bersama. Terbaru, Jordan mengantarkan ibunda Virgoun itu ke gereja menjalani ibadah di malam Natal.

Jordan Ali mengaku, keputusan mengantarkan Eva Manurung untuk beribadah, merupakan sebuah wujud kasih sayangnya terhadap kekasihnya tersebut.

"Malam Natal ini aku pengen ngantarin wujud kasih sayangku terhadap Mamiku Eva Manurung, kebetulan kami sudah sampai di Gerejanya yang ada di Jakarta Barat. Sekarang Mami menjalani ibadah malam Natal bersama anaknya," kata Jordan Ali dalam kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Selasa (26/12/2023).

Setelah menjalani ibadah malam Natal, Eva Manurung menceritakan dirinya telah diantar oleh Jordan Ali. Ketika pada saat itu, pesinetron berusia 30 tahun menunggu di luar gereja tempatnya beribadah malam Natal.

"Kita sudah pulang dari gereja tadi, aku berdua sama anakku dan Jordan lagi nunggu diluar. Aku mau kasih tau buat kita semua," ucap Eva Manurung.

"Aku ucapkan selama hari Natal untuk kita semua, biarlah hari Natal menjadi seperti hari biasa, nggak hari spesial karena setiap hari adalah hari Natal di hari kita," tambahnya.

Lebih lanjut, Eva menceritakan selama menjalani ibadah malam Natal, ia juga berdoa agar di tahun 2024 ini menjadi momentumnya mengejar ketertinggalan sebelumnya.

