HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seleb TikTok Ira Nandha Bongkar Perselingkuhan Suaminya dengan Pramugari

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:45 WIB
Seleb TikTok Ira Nandha Bongkar Perselingkuhan Suaminya dengan Pramugari
Seleb TikTok Ira Nandha bongkar perselingkuhan suaminya dengan pramugari (Foto: Instagram/iranndha)
A
A
A

JAKARTA - Seleb TikTok Ira Nandha datang dengan kabar kurang menyenangkan terkait rumah tangganya dengan Elmer Syaherman. Pasalnya, suaminya yang berprofesi sebagai seorang pilot, diduga selingkuh dengan rekan kerjanya, seorang pramugari.

Kasus perselingkuhan tersebut diungkapkan langsung oleh Ira yang dikenal sebagai Ibu Kavi. Melalui akun Instagramnya, wanita yang dulunya berprofesi sebagai pramugari ini tampak membeberkan sejumlah bukti perselingkuhan sang suami dan wanita yang diduga bernama Bella Damaika.

Dalam postingannya itu, Ira terlihat membagikan sejumlah tangkapan layar berupa percakapan antara sang suami dan pelakor. Menariknya, Elmer dan Bella tampak melakukan komunikasi secara intens lewat aplikasi Discord.

Discord sendiri diketahui merupakan sebuah platform komunikasi yang biasanya digunakan oleh para gamers.

Ira Nandha

Seleb TikTok Ira Nandha bongkar perselingkuhan suaminya dengan pramugari (Foto: Instagram/iranndha)


Ira lantas mengungkapkan alasan mengapa dirinya akhirnya mau membongkar kasus perselingkuhan sang suami dengan pramugari tersebut. Pasalnya, sebagai istri Elmer, Ira mengaku sudah diselingkuhi sebanyak enam kali selama 4 tahun pernikahan mereka.

Demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Ira pun memilih untuk bertahan dengan Elmer meski telah diselingkuhi berkali-kali. Namun kali ini, ia mengaku menyerah dan semakin hancur usai melihat perbuatan sang suami yang sudah berkali-kali selingkuh di belakangnya.

“Teman-teman maaf ya, aku sebenarnya nggak suka melakukan ini, tapi aku udah nggak bisa tahan lagi. 6x ketahuan. 5x dgn orang yg sama, 1x org yg berbeda,” ujar Ira, melalui keterangan di akun Instagramnya, @iranndha, Jumat, (29/12/2023).

“Dari awal nikah udah diselingkuhin dgn org yg sama dan selalu aku tutupin. Aku berhasil bertahan 4 tahun ini dgn diam. Kali ini aku hancur, tapi aku gamau hancur sendirian. Kita rasain bareng bareng ya,” lanjutnya.

Dalam beberapa tangkapan layar chat yang diunggah Ira, terlihat sang suami dan pelakor tampak berkomunikasi bak sepasang kekasih. Mereka bahkan secara terang-terangan memanggil satu sama lain dengan sebutan ‘sayang’.

Tidak sampai di situ, meski sang pelakor sempat hampir menyerah dengan hubungan gelap mereka. Namun, suami Ira justru tak menyerah untuk menggoda sang pelakor.

Halaman:
1 2
