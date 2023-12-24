Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sosok Arya Khan, TikToker yang Nikahi Pinkan Mambo dengan Maskawin Rp100 Ribu

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:14 WIB
Sosok Arya Khan, TikToker yang Nikahi Pinkan Mambo dengan Maskawin Rp100 Ribu
Sosok Arya Khan, suami baru Pinkan Mambo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo datang dengan kabar bahagia. Penyanyi 43 tahun ini resmi menikah dengan TikToker Arya Khan. Informasi ini pertama kali diketahui dari live TikTok yang dibagikannya.

Pernikahan berlangsung sederhana. terlihat mengenakan pakaian sederhana lengkap dengan kerudung. Sang suami, Arya juga terlihat hanya mengenakan batik dan peci hitam. Bahkan, Arya hanya memberikan mahar Rp100 ribu untuk menikahi Pinkan Mambo.

Sosok Arya Khan, TikToker yang Nikahi Pinkan Mambo dengan Maskawin Rp100 Ribu

Lantas siapa Arya Khan, sosok yang berhasil menaklukan hati seorang Pinkan Mambo?

Menilik dari beberapa kontennya di akun TikTok @arya_joget, Arya Khan merupakan seorang Tiktoker asal Tangerang. Arya Khan sempat bercerita bahwa dirinya adalah seorang duda anak satu. Dia awalnya bekerja kantoran, namun dipecat karena mengurus sang putri yang sedang sakit. Arya belum menikah lagi lantaran belum mendapat izin dari sang putri.

Arya pun mencoba peruntungan sebagai seorang pedagang Video Arya Khan yang menjajakan singkong sempat viral di media sosial hingga ditonton lebih dari 6 juta kali.

Netizen nampaknya iba melihat kondisinya yang memprihantikan saat makan sambil harus tetap menjaga singkong jualannya.

Selain membagikan aktivitas jualan singkong, Arya Khan juga aktif berjoget lagu India. Beberapa video pun dibagikannya. Dia mengaku video tersebut dibagikan hanya untuk hiburan semata, bukan menjadi mata pencaharian tambahannya.

Dalam salah satu kontennya, Arya juga mengungkap bahwa dirinya ingin berbagi dengan anak yatim di sekitar kediamannya melalui penghasilannya saat live TikTok.

