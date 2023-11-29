Biodata dan Agama Nadya Mustika Rahayu, Selebgram Cantik yang Menikah Tanpa Orangtua Kandung

JAKARTA - Biodata dan agama Nadya Mustika Rahayu yang mencuri perhatian publik karena melangsungkan pernikahan tanpa mengundang sang ibu kandung, Ipah Saripah. Dia dinikahi Iqbal Rosadi di Bandung, pada 24 November 2023.

Tak hanya dengan Iqbal Rosadi, selebgram asal Bandung ini juga tak mengundang sang ibu di pernikahan pertamanya bersama pedangdut Rizki Syafaruddin, pada Juli 2020.

Nadya Mustika Rahayu lahir di Bandung, Jawa Barat, 23 tahun silam. Perempuan keturunan Sunda-Arab ini tumbuh dalam pengaruh agama Islam yang sangat kuat lantaran ia menghabiskan masa kecilnya dengan didikan Islam di Panti Asuhan Baitul Arief Bandung.

Ipah Saripah sang ibu meninggalkan Nadya di panti asuhan tersebut saat masih berusia 3 hari. Dia kemudian diasuh dan dibesarkan oleh orangtua angkatnya, Ayi Jatnika dan Rini Nuraeni. Saat masuk SMA, Nadya baru mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat.

“Saya menghabiskan 10 tahun di panti asuhan. Masya Allah banget. Tinggal di panti asuhan itu ternyata membuat saya lebih disiplin," tuturnya dalam channel YouTube Cerita Hati Nadya, pada 13 Maret 2022.

"Mungkin awalnya semua terasa paksaan, tapi lama-lama menjadi kebiasaan,” sambungnya.

Biodata dan Agama Nadya Mustika Rahayu. (Foto: Instagram/@nadyamustikarahayu)

Di lain pihak, Ipah Saripah akhirnya muncul ke publik dan menjawab pertanyaan mengenai alasan dirinya meninggalkan Nadya sejak usianya baru 3 hari di panti asuhan. Secara blakblakan ia mengaku jika semuanya dilakukan karena uang.

“Saya menitipkan anak-anak karena keterbatasan finansial," ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (29/11/2023).

"Kalau saya hidup mapan, untuk apa jadi TKW dan meninggalkan dia ke luar negeri? Apalagi bapak kandung Nadya kan tidak membiayai juga,” lanjutnya.

Ipah Saripah menjadi TKW di luar negeri selama 9 tahun. Selama itu pula, dia tak menjalin komunikasi yang baik dengan Nadya dan anak sulungnya. Sehingga dia merasa menyesal saat mengetahui pedihnya ‘dilupakan’ sang anak setelah mereka dewasa.

“Mama minta maaf sama kamu, Nadya. Maafkan ya Nak. Sekarang saya terima kalau kamu mau hina atau bully mama. Yang mama ingin hanya berdamai dan kita bisa saling sayang. Hanya itu nak,” tuturnya.