HOME CELEBRITY MUSIK

Ganjar Pranowo Dapat Kenangan Manis saat Nonton Konser Slank

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |01:01 WIB
Ganjar Pranowo Dapat Kenangan Manis saat Nonton Konser Slank
Ganjar Pranowo tonton Slank (Foto: Okezone)
JAKARTA - Grup band Slank sukses memberikan kenangan manis bagi para penonton lewat lagu ‘Terlalu Manis’ di konser perayaan 40 tahun Slank bertajuk ‘Slank Joged 40rever' yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), pada Kamis malam (28/12/2023).

Tidak terkecuali untuk salah satu penonton spesial yang hadir malam itu, yakni Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bahkan, salah satu lagu lawas milik Slank itu sukses membuat Ganjar tersenyum manis.

Ganjar Pranowo Dapat Kenangan Manis saat Nonton Konser Slank

Tak hanya terbawa suasana dengan alunan musik dan lirik lagu cinta nan galau tersebut, Ganjar juga tampak bersemangat ikut melantunkan lagu tersebut bersama penonton lainnya.

Mereka tampak kompak mengikuti suara sang Vokalis, Kaka, dengan warna suara khas ‘rocker’-nya yang sukses ‘membakar’ suasana panggung GKJ Jakarta.

“Di malam yang dingin dan gelap sepi. Benakku melayang pada kisah kita.Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu,” demikian bunyi lantunan lagu yang mereka bawakan bersama-sama.

Saking terbawa suasana, Ganjar yang tampil modis dengan atasan jaket jeans, topi hitam, celana panjang cokelat, dan sepatu sneakers tampak menggangguk-anggukan kepalanya mengikuti irama musik.

Tidak heran, pasalnya, Ganjar sendiri merupakan salah satu penggemar berat dari grup band yang terbentuk sejak tahun 1983 itu.

Sebagai informasi, iring-iringan Ganjar tiba di Gedung Kesenian Jakarta, lokasi konser Slank sekitar pukul 20.38 WIB. Didampingi Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), Ganjar datang dengan membeli tiket resmi.

Terlihat dari gelang yang digunakannya berwarna pink atau merah muda, menandakan dia pemegang tiket VIP. Hal ini juga berlaku bagi rombongan yang ikut dengannya.

Sebelum memasuki GKJ, Ganjar terlihat datang ke konser tanpa didampingi istrinya Siti Atikoh Suprianti dan anaknya Alam Ganjar. Dia hanya ditemani asisten pribadi dan sejumlah pasukan pengaman.

Halaman:
1 2
