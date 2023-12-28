Nonton Slank, Capres Ganjar Pranowo Melebur Bareng Slankers

JAKARTA - Capres Perindo, Ganjar Pranowo turut hadir di konser HUT ke-40 Slank pada Kamis (28/12/2023). Dalam konser bertajuk Slank Joged 40rever yang digelar si Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) itu Ganjar Pranowo melebur dengan para Slankers.

Berdasarkan pantauan langsung, Capres Nomor Urut 3 itu duduk di barisan tengah di sisi kanan panggung. Mengenakan pakaian casual dengan topi dan jaket jeans yang rock n roll, Ganjar Pranowo tampak menikmati jalannya konser band legendaris tersebut.

Untuk diketahui, konser Slank Joged 40rever ini menandai 40 tahun Slank berada di belantika musik Indonesia. Dalam kesempatan itu juga, band yang beranggotakan Bimbim, Kaka, Ivan, Ridho, dan Abdee resmi merilis album ke-25 mereka dengan judul Joged.

Album ini terdiri dari sembilan lagu yang merupakan sebuah ekspresi dari pandangan mereka terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Diketahui Slank telah mulai mengerjakan album Joged sejak Januari 2023.

