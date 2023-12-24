Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bimbim Dukung Rencana Slankers Laporkan Promotor yang Batalkan Konser Slank

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:36 WIB
Bimbim Dukung Rencana Slankers Laporkan Promotor yang Batalkan Konser Slank
Slank dukung Slankers laporkan promotor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank buka suara terkait pembatalan konser 25 tahun Album Tujuh Slank.

Menurutnya, pihak promotor belum siap menjalankan konser tur grup bandnya. Beragam permasalahan pun timbul akibat batalnya konser itu seperti uang tiket yang belum dikembalikan oleh promotor kepada Slankers.

Bimbim Dukung Rencana Slankers Laporkan Promotor yang Batalkan Konser Slank

"Janjinya sih akhir bulan ini mau dibalikin. Kalau belum juga, kita serahkan ke Slankers," kata Bimbim saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Sang drummer memilih untuk menyerahkan keputusan kepada Slankers yang ikut dirugikan akibat pembatalan konser ini.

Sebab, tak sedikit Slankers yang mengadu kepada Bimbim soal pengembalian uang tiket konsernya.

"Kalau belum dibalikin ya mau gimana? Direlakan atau dituntut," ucap Bimbim kepada Slankers.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement