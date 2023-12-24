Bimbim Dukung Rencana Slankers Laporkan Promotor yang Batalkan Konser Slank

JAKARTA - Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank buka suara terkait pembatalan konser 25 tahun Album Tujuh Slank.

Menurutnya, pihak promotor belum siap menjalankan konser tur grup bandnya. Beragam permasalahan pun timbul akibat batalnya konser itu seperti uang tiket yang belum dikembalikan oleh promotor kepada Slankers.

"Janjinya sih akhir bulan ini mau dibalikin. Kalau belum juga, kita serahkan ke Slankers," kata Bimbim saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Sang drummer memilih untuk menyerahkan keputusan kepada Slankers yang ikut dirugikan akibat pembatalan konser ini.

Sebab, tak sedikit Slankers yang mengadu kepada Bimbim soal pengembalian uang tiket konsernya.

"Kalau belum dibalikin ya mau gimana? Direlakan atau dituntut," ucap Bimbim kepada Slankers.