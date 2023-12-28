Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nonton Konser Slank, Ganjar Pranowo Kena Roasting Soleh Solihun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |00:01 WIB
Nonton Konser Slank, Ganjar Pranowo Kena Roasting Soleh Solihun
Ganjar Pranowo kena roasting Soleh Solihun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo turut hadir di konser HUT ke-40 Slank pada Kamis (28/12/2023). Di momen pembukaan konser, Soleh Solihun yang tampil untuk stand up coba meroasting capres nomor urut 3 tersebut.

Soleh yang merupakan jurnalis musik senior itu menyentil Ganjar Pranowo yang sedang asik duduk menonton konser bersama dengan para Slankers. Ia menyebut Ganjar Pranowo sedang mencari dukungan.

Nonton Konser Slank, Ganjar Pranowo Kena Roasting Soleh Solihun

"Ada capres nih. Ayang mau minta dukungan," cetus Soleh Solihun sambil tertawa.

Ganjar Pranowo yang mendengar roastingan Soleh Solihun itu langsung tertawa terbahak-bahak. Soleh Solihun kemudian melanjutkan roastingan dengan menyebut bahwa Slank sudah kapok mendukung capres.

"Mohon maaf Slank udah kapok dukung capres," kata Soleh Solihun.

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo hadir menikmati konser dengan mengenakan pakaian casual dengan topi dan jaket jeans yang rock n roll. Ganjar Pranowo tampak menikmati jalannya konser band legendaris tersebut.

Konser 'Slank Joged 40rever' sendiri menandai 40 tahun Slank berada di belantika musik Indonesia. Dalam kesempatan itu juga, band yang beranggotakan Bimbim, Kaka, Ivan, Ridho, dan Abdee resmi merilis album ke-25 mereka dengan judul Joged.

Album ini terdiri dari sembilan lagu yang merupakan sebuah ekspresi dari pandangan mereka terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Diketahui Slank telah mulai mengerjakan album Joged sejak Januari 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement