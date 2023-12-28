Nonton Konser Slank, Ganjar Pranowo Kena Roasting Soleh Solihun

JAKARTA - Ganjar Pranowo turut hadir di konser HUT ke-40 Slank pada Kamis (28/12/2023). Di momen pembukaan konser, Soleh Solihun yang tampil untuk stand up coba meroasting capres nomor urut 3 tersebut.

Soleh yang merupakan jurnalis musik senior itu menyentil Ganjar Pranowo yang sedang asik duduk menonton konser bersama dengan para Slankers. Ia menyebut Ganjar Pranowo sedang mencari dukungan.

"Ada capres nih. Ayang mau minta dukungan," cetus Soleh Solihun sambil tertawa.

Ganjar Pranowo yang mendengar roastingan Soleh Solihun itu langsung tertawa terbahak-bahak. Soleh Solihun kemudian melanjutkan roastingan dengan menyebut bahwa Slank sudah kapok mendukung capres.

"Mohon maaf Slank udah kapok dukung capres," kata Soleh Solihun.

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo hadir menikmati konser dengan mengenakan pakaian casual dengan topi dan jaket jeans yang rock n roll. Ganjar Pranowo tampak menikmati jalannya konser band legendaris tersebut.

Konser 'Slank Joged 40rever' sendiri menandai 40 tahun Slank berada di belantika musik Indonesia. Dalam kesempatan itu juga, band yang beranggotakan Bimbim, Kaka, Ivan, Ridho, dan Abdee resmi merilis album ke-25 mereka dengan judul Joged.

Album ini terdiri dari sembilan lagu yang merupakan sebuah ekspresi dari pandangan mereka terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Diketahui Slank telah mulai mengerjakan album Joged sejak Januari 2023.