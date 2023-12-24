Sinopsis Film Hacksaw Ridge, Tentara Tolak Pembunuhan di Medan Perang

JAKARTA - Sinopsis film Hacksaw Ridge akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hacksaw Ridge adalah film perang biografi tahun 2016 yang disutradarai oleh Mel Gibson dan ditulis oleh Andrew Knight dan Robert Schenkkan, berdasarkan pada film dokumenter tahun 2004 berjudul The Conscientious Objector yang disutradarai oleh Terry Benedict.

Sinopsis Film Hacksaw Ridge

Film ini mengangkat pengalaman Perang Dunia II dari Desmond Doss, seorang medis tempur penganut paham perdamaian Amerika yang, sebagai seorang Kristen Advent Hari Ketujuh, menolak untuk membawa atau menggunakan senjata api. Doss menjadi penolak wajib pertama yang dianugerahi Medal of Honor, atas pengabdiannya di luar tugas saat Pertempuran Okinawa. Andrew Garfield memerankan Doss, dengan Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Vince Vaughn, dan Richard Pyros dalam peran pendukung.

Pada tahun 1929 di Lynchburg, Virginia, Desmond Doss yang masih muda (Garfield) hampir membunuh saudaranya (Buzolic) saat bermain kasar. Peristiwa itu dan didikan Advent Hari Ketujuh memperkuat keyakinan Desmond pada perintah "Jangan membunuh". Lima belas tahun kemudian, Doss membawa seorang pria terluka ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang perawat, Dorothy Schutte (Palmer). Mereka memulai kisah asmara, dan Doss menceritakan kepada Dorothy minatnya dalam bidang medis.

Setelah serangan Jepang atas Pearl Harbor membawa Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II, Doss mendaftar dalam Angkatan Darat Amerika Serikat untuk bertugas sebagai medis tempur. Ayahnya, Tom (Weaving), seorang veteran PTSD dari Perang Dunia Pertama, sangat kesal dengan keputusannya. Desmond dan Dorothy bertunangan.

Doss ditempatkan di pelatihan dasar di bawah komando Sersan Howell (Vaughn). Dia unggul secara fisik tapi menjadi orang terasing di antara rekan-rekannya karena menolak mengoperasikan senapan dan berlatih pada hari Sabtu. Howell dan Kapten Glover (Worthington) mencoba untuk memberhentikan Doss atas alasan psikiatrik berdasarkan Bagian 8 namun keputusan tersebut dibatalkan, karena keyakinan agama Doss bukanlah penyakit mental. Mereka kemudian menyiksa Doss dengan memberikannya tugas berat, bermaksud untuk mengusirnya. Meskipun dipukuli satu malam oleh rekan-rekannya, dia menolak untuk mengidentifikasi penyerangnya.