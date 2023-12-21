Sinopsis Film Anna, Ibu Rumah Tangga yang Menjadi Agen KGB Mematikan

JAKARTA - Sinopsis film Anna akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Anna adalah film aksi thriller tahun 2019 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Luc Besson. Film ini dibintangi oleh Sasha Luss sebagai pembunuh utama, bersama Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren, dan Alexander Petrov.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 34% berdasarkan 71 ulasan, dengan rating rata-rata 4,9/10.

Sinopsis Film Anna

Tahun 1990, Anna, seorang wanita Rusia muda dan korban kekerasan dalam rumah tangga, akan melakukan apa pun untuk melarikan diri dari kehidupan yang membelenggunya. Seorang agen KGB, Alex, mengetahui situasi Anna dan merekrutnya sebagai agen lapangan.

Setelah setahun pelatihan, dia diberitahu bahwa selama lima tahun ke depan, dia akan bekerja di bawah pengawasan senior KGB, Olga; setelah lima tahun, dia akan dilepaskan dari agen dan bisa memulai kehidupannya kembali. Namun, direktur baru KGB, Vassiliev, menolak untuk menghormati kesepakatan asli karena ia percaya bahwa mantan agen adalah beban bagi agensi dan bahwa satu-satunya jalan menuju kebebasan adalah kematian.

Anna mengambil identitas sebagai model fashion dan memulai karier profesionalnya di Paris, sambil menyelesaikan berbagai misi dan pembunuhan. Untuk menghindari kecurigaan, ia menjalin hubungan romantis dengan sesama model Maude, yang didukung oleh Olga.

Ketika CIA mengungkap identitas aslinya, ia setuju untuk bekerja bagi mereka sebagai agen ganda dengan Agen Leonard Miller sebagai penanggung jawabnya, sebagai pertukaran janji kehidupan baru di Hawaii. Miller meminta Anna untuk membunuh Vassiliev, karena CIA percaya bahwa siapa pun yang menggantikannya akan meningkatkan hubungan kerja mereka dengan KGB. Anna membunuh Vassiliev ketika keduanya sedang bermain catur dan melanjutkan menembaki jalan keluar dari KGB.

Dia kemudian mengatur pertemuan dengan Alex dan Miller, mengembalikan informasi kepada masing-masing yang sebelumnya ia curi, namun mengisyaratkan bahwa salinan telah disimpan dan akan dirilis jika terjadi sesuatu padanya. Alex mengatakan bahwa informasi itu akan basi dan tidak berharga dalam 6 bulan, tetapi Anna menjawab bahwa 6 bulan kebebasan lebih dari yang pernah dia alami sebelumnya. D