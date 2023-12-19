Sinopsis Series Night Has Come, Drakor Thriller Horor Penuh Ketegangan

Sinopsis Series Night Has Come, Drakor Thriller Horor Penuh Ketegangan

JAKARTA - Sinopsis serial Night Has Come akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drama Korea bergenre horor thriller ini begitu digandrungi para warganet usai rilis pada 4 Desember 2023.

Tak cuma jalan ceritanya yang menarik, Night Has Come juga dibintangi para aktor dan aktris muda Korea Selatan seperti Kim Woo Seok, Cha Woo Min, Lee Jae In dan masih banyak lagi.

Night Has Come pun menambah panjang deretan drama Korea bergenre horor thriller yang menegangkan. Drakor yang disutradarai Lim Dae Woong itu akan mengajak para penonton merasakan ketegangan dari drama ini.

Night Has Come sendiri menceritakan para siswa kelas 2 3 di SMA Yooil yang melakukan karyawisata. Di sana, mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan mafia kematian.

Mereka pun berjuang untuk bertahan hidup. Lee Yoon-Seo (Lee Jae-In) memiliki kemampuan observasi dan penalaran yang sangat baik, yang dia gunakan untuk mencoba melarikan diri. Kim Jun-Hee (Kim Woo-Seok) adalah ketua kelas dengan rasa keadilan dan tanggung jawab yang kuat.

Oh Jung-Won (Choi Ye-Bin) menempati peringkat pertama di sekolah secara akademis, tapi dia adalah orang buangan dan penyendiri. Untuk bertahan hidup, dia harus bekerja sama dengan siswa lainnya.

Tanpa disadari, mereka pun terjerat dalam situasi yang misterius dan menegangkan. Sebuah aplikasi misterius pun muncul di ponsel mereka menandakan permainan mafia kematian itu akan mereka hadapi.

BACA JUGA: