HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

84 Brand Gunakan Foto Andy Lau Tanpa Izin, Manajemen Ambil Langkah Hukum

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:24 WIB
84 Brand Gunakan Foto Andy Lau Tanpa Izin, Manajemen Ambil Langkah Hukum
84 brand gunakan foto Andy Lau tanpa izin. (Foto: Instagram/@andylauox)
A
A
A

HONG KONG - Wajah Andy Lau ternyata kerap dicatut brand-brand nakal untuk dijadikan model produk mereka. Dari sayur kol fermentasi, pakaian, pil penurun berat badan, hingga meja mahjong. 

Manajemen sang aktor bahkan mencatat, ada 84 brand yang mencatut nama dan wajah Andy Lau untuk kepentingan komersial tanpa izin. Pihak manajemen sudah menyurati dan melaporkan brand-brand tersebut.

“Andy Lau tidak ada rencana untuk mengendorse produk-produk dari Heilongjiang Tian Miao Agricultural Products,” ujar manajemen sang aktor seperti dikutip dari Today Online, Rabu (20/12/2023).

Terkait pernyataan manajemen Andy Lau itu, brand kol fermentasi tersebut akhirnya buka suara. Mereka mengakui, memang tidak meneken kontrak kerjasama secara langsung dengan sang aktor dan manajemennya.

Halaman:
1 2
